Karina se mostró con su hijo Xander, quien ya completó su cambio de sexo, y cumplió 17 años Con motivo de su cumpleaños, la cantante venezolana felicitó orgullosa a su hijo en su día. "Te quiero, hijo de mi alma, hasta el infinito y más allá". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año, la cantante Karina confirmaba orgullosa que su hijo Xander por fin había acabado su proceso de cambio de sexo. Un periodo complejo que había llegado a su fin y que ambos celebraban con mucho amor y alegría. La venezolana compartió que su, entonces, hija Hannah, le había expresado en varias ocasiones que se sentía atrapada en un cuerpo de mujer . La artista ha sido el apoyo más grande de su hijo quien en estos días cumplía 17 años. Aunque siempre es muy cuidadosa con las imágenes que publica de él en sus redes, la ocasión merecía la pena y Karina compartió unas fotos entrañables con Xander, además de unas sentidas palabras hacia él. Karina Karina | Credit: IG/Karina "Te adoro, hijo de mi alma, hasta el infinito y más allá. Feliz cumple 17", le deseó junto a estas entrañables instantáneas de madre e hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La orgullosa mami le hizo un regalo al adolescente que le dejó, literalmente con la boca abierta, tal y como muestra el video que la intérprete publicó en sus historias de Instagram. "Sí, le regalé boletos para ver al Conejo Malo", dijo refiriéndose al cantante Bad Bunny. Karina Karina con su hijo Xander | Credit: IG/Karina Karina Karina y su hijo Xander | Credit: IG/Karina "Creo que salir todos los días a la calle a luchar por lo que tú crees es de valientes, así que es un valiente. Y nosotros siempre apoyándolos, detrás de él, y siempre pendientes, como buenos padres que somos. Los padres tenemos que aprender a escuchar", reveló a los medios de comunicación sobre el paso dado por su hijo, hoy convertido en todo un hombre feliz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina se mostró con su hijo Xander, quien ya completó su cambio de sexo, y cumplió 17 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.