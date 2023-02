Karina Banda comparte el delicado momento que vive: "Está muy enfermito" En medio de su nuevo proyecto en Argentina, la conductora no pudo ocultar su tristeza por la situación que atraviesa en lo personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda atraviesa uno de los picos profesionales más altos en su carrera. Desde Argentina, la conductora ha compartido que se encuentra grabando un proyecto para Univision con el que está cumpliendo el sueño de su vida. Desde allí se ha mantenido muy comunicada con su público a través de en vivos, videos y publicaciones en sus redes donde está contando todo lo que puede y soltando alguna que otra pista. En uno de sus directos con los fans, Karina no pudo evitar mostrarse un poco triste al compartir una triste noticia en lo personal. Si bien todo en su vida va viento en popa, este asunto le tiene arrugado el corazón y así mismo lo contó a sus seguidores. Karina Banda Karina Banda | Credit: Mezcalent Al recibir un saludo de Monterrey, rápidamente contestó emocionada y dio a conocer la razón por la que está deseando volver por al menos dos o tres semanas a su tierra. "Tengo unas ganas terribles de irme una temporada, estar con mi familia, justo antes de venir aquí me fui a Monterrey a visitar a mi abuelito que está muy enfermito. Todos los días le hablo por videollamada, pero ya se la pasa dormido, entonces ya no he podido saludarlo", dijo afectada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de todo, tiene fe de poder volver a verle de nuevo. "Yo confío en Dios en que voy a terminar este proyecto y voy a poder ir y verlo otra vez... No quiero decir que fui a despedirme porque sé que voy a volverlo a ver, pero sí, está muy enfermito", expresó. Con el fin de animarse y sobrellevar esta difícil situación lo mejor posible, Karina está metida de lleno en este programa que la tiene entusiasmada. "Estoy tratando de concentrarme mucho en el proyecto y ser positiva y echarle muchas ganas porque quiero que mi abuelito esté muy orgulloso de mí", dijo esperanzada y optimista.

