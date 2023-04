Karina Banda cuenta qué tuvo que superar con terapia para cuidar su amor con Carlos Ponce La presentadora compartió el rasgo de su personalidad que trató con profesionales para que su marido no pagara "los platos rotos de mi pasado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Forman una de las parejas más bonitas y queridas del medio televisivo. Carlos Ponce y Karina Banda son un ejemplo de amor, pero también de esfuerzo y trabajo que, además, han tenido la suerte de compartir también en pareja en su nuevo proyecto: Enamorándonos La Isla (estreno 20 de abril por VIX). Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa y, la conductora mexicana, siempre cercana y sincera con sus seguidores en las redes, no tuvo problema en reconocer qué aspecto de su personalidad tuvo que trabajar para que su relación fuera aún mejor. Un aspecto muy común en las parejas por el que recurrió a terapia. Carlos Ponce y Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda | Credit: Mezcalent A través del pregunta y respuesta de las historias de Instagram, Karina recibió una pregunta que no obvió responder: "¿Eres celosa? ¿Te dan celos cuando estás lejos de tu esposo por mucho tiempo?", le cuestionaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que respondió con franqueza. "Antes era MUY celosa, pero Maricela Guerrero me ayudó a trabajar en eso, Carlos no tiene por qué pagar los platos rotos de mi pasado", explicó. Karina Banda Karina Banda contesta a un seguidor | Credit: IG/Karina Banda Maricela es una psicóloga terapeuta y especialista en terapia de emociones, que orientó y trató a la presentadora mexicana en este aspecto. Los resultados saltan a la vista. La pareja se casó en su boda religiosa en junio del 2022, y su relación va viento en popa. Entre sus planes está convertirse en papás. Otra de las preguntas a la que Karina contestó con un "Sí" total por esta plataforma. De momento no está embarazada, pero sí de camino a Los Ángeles para acompañar a su esposo en una grabación.

