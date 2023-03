"En mi lucha contra la ansiedad y exigirme tanto me he dado cuenta lo mucho que me ha ayudado tomar terapia y no me imagino cómo hubiera manejado situaciones fuertes que he vivido sin alguien que me guiara. En estos dos meses en Argentina no he podido tener mis sesiones y sí me hace mucha falta, es una de las cosas que más anhelo: volver a esa rutina", comentó la que fuera copresentadora del programa Enamorándonos USA (UniMas).