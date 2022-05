Karina Banda regresó a Enamorándonos USA por un día y ocurrió algo inesperado Con la ausencia de su compañera Ana Patricia, quien acudía a la boda de Francisca, la conductora mexicana tomó su relevo ¡y se armó una buena! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de la boda de Francisca este viernes, Ana Patricia Gámez, una de las invitadas, tuvo que ausentarse de su programa Enamorándonos USA. Como era de esperar, Karina Banda fue la encargada de hacerle el relevo. La reaparición de la que fuese parte del equipo por 9 meses antes del regreso de su compañera, tuvo una reacción inmediata de la audiencia. La conductora, recién llegada de unas vacaciones por España junto a su pareja Carlos Ponce, se mostró especialmente feliz y renovada. Su puesta en escena convenció al público que así se lo hizo saber sin rodeos. Karina Banda y Rafa Araneda Karina Banda y Rafa Araneda | Credit: Mezcalent Tras la publicación de una imagen en redes en el perfil del show del amor en la que Karina y Rafa Araneda posan de lo más sonrientes, los comentarios se dispararon. Y en su gran mayoría a favor de la presentadora y su labor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que se quede", "Eres la mejor", "La que debería estar ahí", "Se te extraña mucho", "Ella es mi preferida", "Ella hace la diferencia", "Ojalá regrese", escribieron tan solo algunos de los seguidores del programa. Las peticiones del público no podrán ser cumplidas pues Karina a se prepara para su gran proyecto: La Isla Enamorándonos, su propio show que le llevará a una isla para que las parejas busquen el amor ¡e incluso una de ellas se case dentro del reality frente a todos! Los secretos sobre esta nueva iniciativa siguen muy bien guardados mientras la producción cocina lo que se viene en Vix, la plataforma streaming de TelevisaUnivision donde se emitirá este espacio.

