¡Karina Banda suelta una bomba inesperada sobre su nuevo programa! Después de desembarcarse de Enamorándonos USA para su nueva aventura en el paraíso, la conductora dio a conocer algo que dejó al público boquiabierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comienza la cuenta atrás para el arranque del que será uno de los programas estrella de ViX, la nueva plataforma streaming de TelevisaUnivision que llega cargada de contenido novedoso. Entre otras cosas de La Isla Enamorándonos, el nuevo reality presentado por Karina Banda que promete puro sentimiento desde el paraíso. Una semana después de su partida del que ha sido su hogar televisivo en los últimos meses junto a Rafa Araneda, Enamorándonos USA, la conductora mexicana ha dejado a todos estupefactos al contar lo que se le viene encima. La visita al plató, esta vez para contar novedades, trajo consigo un anuncio inesperado y una exclusiva única para los televidentes, quienes quedaron con ganas de más. Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda Karina, ya metida de lleno en lo que será su proyecto más emocionante, daba a conocer unos detalles con los que los participantes del mismo no contaban para nada. "El que quiera ir a la isla tienes que estar dispuesto a estar incomunicado de las redes sociales por dos meses... también tienen que estar listos ¡para casarse al final de la temporada! Se van a la isla y regresan casados", dijo con redoble de tambores y dejando a los allí presentes con cara de circunstancias. ¡Pero eso no es todo! La pareja que se dé el 'Sí, acepto' tendrá el honor de irse, nada más y nada menos, que a las Islas Maldivas de luna de miel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, unos ingredientes tan atractivos como retadores para los participantes que tendrán que pensárselo dos veces antes de pisar la isla donde se llevará a cabo el show. "Hay que ser claros y hay que decir cuáles son las reglas", resaltó la presentadora, quien además anunció que solo podrán participar aquellos que hayan pasado antes por Enamorándonos USA. Otra novedad de última hora que hace aún más emocionante este reality en puertas. Karina lucía feliz y entusiasmada ante lo que se viene encima y, sobre todo, lista para afrontar esta nueva y apasionante etapa como conductora. La organización continúa ultimando detalles que se irán dando a conocer poco a poco, incluso el nuevo título. ¡Qué buena pinta!

