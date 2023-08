Karina Banda sigue cumpliendo sueños: "A Dios se le fue la mano. Vean lo que me pasó" Desde un lugar muy especial, la conductora mexicana se mostró feliz con esta nueva y apasionante vivencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda atraviesa una de las mejores etapas de su vida y así mismo lo ha hecho saber públicamente. "Sabía que sería un día especial, pero a Dios se le fue la mano", escribió en sus redes sociales. ¿Qué pasó para que la sonrisa se le tatuara en el rostro? Los sueños y las ilusiones se siguen cumpliendo para la presentadora. En esta ocasión, Karina tomó un vuelo rumbo a México para comenzar la promoción de su nuevo programa, Hotel VIP. Una vez en su amada tierra, se fueron sucediendo una serie de situaciones y encuentros que le llenaron el corazón de alegría. Karina Banda Karina Banda en México | Credit: IG/Hoy "Vean todo lo que me pasó y díganme que significado le dan ustedes…", escribió enigmática en su perfil de Instagram. Karina contó sobre su día en Televisa promoviendo el reality y el encuentro en los pasillos y platós de amigos y compañeros de años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bueno, pues cuando terminé mientras caminaba a la salida me encuentro con Ramsés Alemán, con quien empecé en la televisión hace 17 años, literalmente los dos tuvimos nuestra primera oportunidad juntos en Multimedios y hoy estamos los dos cumpliendo nuestros sueños en Televisa, yo con Hotel VIP y él con una nueva novela que arranca el lunes… ¿Creen que encontrarme con Cecy y Ramsés fue coincidencia? ¿O es la vida dándome un repaso de todo lo que viví para llegar a este momento?", explicó superemocinada. Un día de ensueño que la conductora asegura haber vivido como si estuviera "en una película donde te ponen recuerdos en blanco y negro". Y esto solo acaba de empezar. "¡Mañana será otro gran día!", afirmó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda sigue cumpliendo sueños: "A Dios se le fue la mano. Vean lo que me pasó"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.