Karina Banda rompe a llorar en Despierta América al hablar de un duro momento en su vida La ahora también empresaria mexicana, creadora de una nueva línea de ropa, AVE Concept, no pudo contener las lágrimas al hablar de un triste hecho personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vive en una auténtica luna de miel, y no solo en lo personal con su esposo Carlos Ponce, con quien tuvo una segunda ceremonia de ensueño en su natal México, sin también en el terrero profesional. Karina Banda se estrena como empresaria de su propia línea de ropa AVE Concept, un nuevo sueño cumplido del que habló en su cadena y, más concretamente, en Despierta América con sus compañeros. En medio de la entrevista, la conductora no pudo evitar llorar por el día que se trataba. Un momento muy duro a nivel personal que le rompió el corazón y por el que ha elegido este día para la presentación. Justo hace dos años, un triste episodio ocurría en la vida de Karina y su familia, una pérdida muy dolorosa que recordó con lágrimas en los ojos y dedicándole unas sentidas palabras. Karina Banda Karina Banda | Credit: Grosby Group (Photo by Alberto E. Tamargo/Sipa USA) "Hoy dos de agosto es el cumpleaños de mi tío, y este proyecto es para él, él falleció en la pandemia y desde que murió me ha dado muchas señales con plumas, con aves, con pájaros, en mi boda una mariposa me vino y se me paró en el vestido, entonces este proyecto también es para él y decidí que hoy por su cumpleaños era el momento perfecto para lanzar AVE Concept", dijo con mucho sentimiento a su colega Francisca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un homenaje a su tío Salvador, su ángel y ejemplo de amor y vida. "Te veo en todas partes y te siento todo el tiempo", escribió en sus redes Karina. Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda Un tributo lleno de amor y emoción en medio de este lanzamiento que fue todo un éxito. El desfile de modelos en el mañanero de Univision dejó al descubierto el talento, el buen gusto y los espectaculares diseños de este nuevo desempeño profesional de Karina. ¡Felicidades!

