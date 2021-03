Karina Banda revela que sufrió acoso en el trabajo: "Pensé en nunca más volver a trabajar en la televisión" La periodista hizo la confesión este lunes en el programa El gordo y la flaca. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Karina Banda, la esposa de Carlos Ponce, hizo una valiente confesión este lunes durante el programa El gordo y la flaca (Univision). La presentadora mexicana reveló por primera vez de manera pública que sufrió acoso sexual mientras trabajaba en televisión, lo que la llevó a pensar en retirarse del medio para evitar que la situación se volviera a repetir. "Se necesita mucha valentía para salirte de esa situación de la mejor manera porque a mí me pasó y me salí y después lloré y pensé en nunca más volver a trabajar en la televisión porque pensé que si eso me pasó me iba a volver a pasar", reveló la periodista, quien se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros más queridos de la televisión hispana. "Pero también entendí que cuando uno tiene bien sus valores y sabe defenderse y decir no pues se sale aunque no siempre todas corren con la misma suerte", agregó. Karina, quien días atrás se dejó ver en compañía de los 4 hijos de Carlos a través de las redes sociales, entiende que aún hoy en pleno siglo XXI a las mujeres que sufren este tipo de abusos les cueste dar el nombre de sus agresores ya que existe todavía mucho miedo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aún existe un miedo de dar nombres, aún existe un miedo de decir quién fue la persona que te abusó, que te acosó porque al final del día sabemos, y sobre todo en México, que hay una influencia y un tema de poder tan grande que por más que tú quieras decir y contar lo que te pasó muchas veces no lo dices completo por miedo a que te pase algo a ti o a tu familia", comentó Karina en el programa que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina en relación a la confesión que hizo Cynthia Klitbo sobre la violación que sufrió cuando era una adolescente.

