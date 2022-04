Karina Banda regresó este jueves a Enamorándonos y, sin proponérselo, coincidió con Ana Patricia en el calzado "Ana y yo estamos conectadas todo el tiempo. Vean los zapatos, venimos con los mismos zapatos", dijo la esposa de Carlos Ponce tras percatarse de la inesperada coincidencia entre ambas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya tres semanas que Karina Banda anunció su salida de Enamorándonos (UniMas) para conducir un nuevo reality show de la misma franquicia que se estrenará en ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision. La esposa de Carlos Ponce, sin embargo, no se ha alejado completamente del exitoso formato que ahora conducen Rafael Araneda y Ana Patricia. Este jueves 21 de abril, sin ir más lejos, la carismática conductora mexicana regresó al estudio del popular programa del amor para anunciar novedades sobre su nueva aventura televisiva. "Llegó la 'reina de la isla'. Ya saben que no me aguanto de darles más detalles del nuevo reality show así que hoy fui a Enamorándonos a contarles que ya comenzamos los castings para 'La isla'. Si aplicaron estén pendientes de su teléfono", escribió Karina a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de alcanzar el medio millón de seguidores. Karina Banda Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda La presentadora se dejó ver en Enamorándonos con un traje entallado color naranja que hizo que luciera más hermosa que nunca. La sorpresa llegó con los zapatos que eligió para la ocasión ya que, sin proponérselo, resultaron ser los mismos que llevaba esa noche Ana Patricia. Karina Banda Karina Banda, Rafael Araneda y Ana Patricia | Credit: Instagram Enamorándonos Un detalle que, por supuesto, no pasó desapercibido entre las conductoras. "Primero qué rico estar en casa y segundo Ana y yo estamos conectadas todo el tiempo. Vean los zapatos, venimos con los mismos zapatos", comentó Karina nada más pisar el estudio. Karina Banda Karina Banda y Ana Patricia muestran sus zapatos | Credit: Instagram Enamorándonos "2x1", no tardó en bromear Ana Patricia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo que Karina le respondió: "Ojalá, así salen más baratos, están caros". Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

