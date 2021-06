Karina Banda reemplaza a Ana Patricia y es la nueva copresentadora de Enamorándonos USA La periodista mexicana Karina Banda reemplazará a Ana Patricia en Enamorándonos USA (Univisión). Esto nos contó en exclusiva Karina sobre este nuevo reto en su carrera. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Karina Banda reemplaza a Ana Patricia y es la nueva copresentadora de Enamorándonos USA (Univision), se anunció esta noche en el reality show. Ana Patricia terminó su rol como copresentadora del reality show Enamorándonos y se despidió de la pantalla de Univision hoy oficialmente para dedicarse a otros proyectos personales y profesionales. La producción del programa -que ayuda a solteros a encontrar pareja-dio la bienvenida a Banda, de 32 años, como su nueva estrella. Banda se unirá en agosto al copresentador chileno Rafael Araneda en la nueva temporada del reality show. "Es un momento muy especial para mí. Estoy segura que Dios tiene un plan para todos y siempre confié en sus tiempos. Me siento sumamente agradecida con todo el público porque gracias a ellos estoy aquí. Estoy más que lista para esta nueva etapa", nos dijo Banda en exclusiva sobre este nuevo reto profesional. Karina Banda Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) La periodista mexicana, ganadora del premio Emmy, antes brilló en la pantalla de Univision como reportera de El gordo y la flaca y como copresentadora de Sal y pimienta. Banda vive un gran momento también en su vida personal. En julio del 2020, se casó en una ceremonia secreta con el actor puertorriqueño Carlos Ponce después de tres años de noviazgo. Carlos ponce karina Banda Credit: (Dan MacMedan/Getty Images) Ana Patricia habló en exclusiva con People en Español sobre su decisión de alejarse por un tiempo de las cámaras para dedicarse a su familia y sus proyectos empresariales. "Para este año tengo un proyecto muy importante que es mi familia, mis hijos, mi esposo y este proyecto lo comienzo a partir de junio, a dedicarle todo mi día. Me estoy retirando de la televisión diaria por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos", nos reveló. "No fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo. No fue fácil, pero estoy segura que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular".

