Karina Banda responde a quienes ponen en duda su anunciado contagio de coronavirus La conductora, que se encuentra recuperándose en casa de la COVID-19, reaccionó así a los ataques de los que fue víctima tras anunciar que dio positivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la espera y unas cuantas pruebas, Karina Banda finalmente confirmó este fin de semana que había dado positivo al coronavirus. Aunque en un inicio se había aislado por precaución ya que las primeras pruebas de detección habían salido negativas, finalmente se cumplieron sus peores augurios. "Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, estoy positiva en todos los sentidos", compartió la presentadora mexicana a través de las redes sociales, confirmando que, desafortunadamente, la COVID-19 había llamado a su puerta. En medio de su encierro y cuidados de quienes la quieren, la conductora de Enamorándonos USA recibió el cariño y los buenos deseos del público, pero también alguna que otra crítica a la que no dudó en reaccionar. Karina Banda Credit: Mezcalent Karina compartía un mensaje en el que explicaba que al principio pensó que era una gripe debido a los resultados fallidos incluso de la PCR. Confirmado ya el virus en su cuerpo, pidió extrema precaución. "Si se sienten agripados usen cubrebocas y protejan a su familia", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje que no sentó muy bien a uno de sus seguidores quien no tardó en contestarla, no precisamente con demasiada alegría. "¿Cuánto te está pagando por esta farsa?", lee el escrito dirgido a la esposa de Carlos Ponce. Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda Karina respondió, pero no lo hizo con palabras sino con el emoticono del cerebro saliéndose de la cabeza. ¿A qué viene esto? Dio a entender la conductora, algo molesta ante tal comentario. Por fortuna, los mensajes de cariño y afecto son muchos más. La bella mexicana está en pleno proceso de recuperación y cumpliendo al pie de la letra los pasos a seguir. Descanso, cama, sopita caliente y los mimos, aunque sean de lejos y por teléfono, de los suyos. ¡Toda la fuerza y la mejor energía para ti, Karina!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda responde a quienes ponen en duda su anunciado contagio de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.