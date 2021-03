¡Familia numerosa! Karina Banda posa con los cuatro hijos de Carlos Ponce La presentadora de Univision se dejó ver por primera vez en las redes sociales en compañía de los cuatro hijos de su esposo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casados desde julio del año pasado, Carlos Ponce y Karina Banda conforman una de las parejas más guapas y exitosas del medio artístico. Desde el primer momento, la presentadora de Univision supo acoplarse muy bien a la vida del actor puertorriqueño, haciendo clic de inmediato con sus cuatro hijos: Giancarlo, Sebastián y las gemelas Savannah y Sienna. Así lo prueba la reciente imagen familiar que compartió a través de su perfil de Instagram el galán de exitosas telenovelas como Perro amor y Dame chocolate en la que Karina se deja ver públicamente como pocas veces sucede en compañía de los cuatro hijos de su esposo. "Mi razón detrás de todo es mi familia. Crecemos juntos, progresamos juntos. La vida es un camino constante y cada proyecto es una oportunidad de hacer cosas juntos en familia", escribió el también cantante junto a la instantánea familiar que publicó en Instagram. La imagen no solo deja ver la hermosa complicidad que existe entre Karina y los hijos de Carlos, sino también lo mucho que han crecido los cuatro jóvenes en los últimos años. Carlos Ponce Image zoom Carlos Ponce, Karina Banda y los cuatro hijos del actor | Credit: Instagram Carlos Ponce "Yo soy mucho de como me tratas te trato, pero evidentemente cuando se trata de sus hijos, supongamos si sus hijas hubieran sido en un punto unas niñas que a lo mejor no me aceptaban, por darte un ejemplo, obviamente yo iba a tratar de ganármelas, tampoco soy tonta verdad, pero como sus hijos son tan buenos, desde el día 1 se dejaron querer todos, los cuatro, son niños bien educados", compartía la presentadora recientemente en el podcast de Jomari Goyso, donde reveló detalles sobre su historia de amor con Ponce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karina, quien tiene 300 mil seguidores en Instagram, conoció a los hijos de Carlos cuando apenas llevaba un mes de noviazgo con el actor y la química entre ellos se dio al instante. "El tema de los hijos nunca fue algo que yo sintiera como: 'Ay qué va a pasar'. Al contrario. Él lo hizo todo tan relajado como yo los fui conociendo. Yo los conocí en un día del padre. Nuestra primera cita fue el 28 de mayo, el día del padre es junio y cacho, yo creo que no había pasado ni el mes y yo ya estaba conociendo a su papá, a su mamá, a sus hermanas, a mis cuñados, a los sobrinos y a los hijos de él", contó la presentadora en el podcast de su amigo.

