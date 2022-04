Karina Banda tras polémica Ana Patricia: "Me daba ansiedad y me ponía a llorar..." La esposa de Carlos Ponce abrió finalmente su corazón y reveló el gran pesar que le embargaba en un íntimo viaje a sus sentimientos del pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En una reciente exclusiva que Karina Banda otorgó a PEOPLE en español, la famosa conductora recordó un viejo y sabio dicho: "si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes". Ahora, tras la polémica suscitada alrededor de su repentina salida de Enamorándonos USA y los rumores de competencia frente Ana Patricia Gámez, la bella mexicana abrió finalmente su corazón, para confesar la gran tristeza que le embarga: "solo de pensarlo me daba ansiedad y me ponía a llorar", dijo entre otras cosas. Este viaje al interior de sus emociones se dio a raíz de otro: el de sus vacaciones de Semana Santa, algo que le llevó a enfrentar su pasado. Así comenzó a revelar sus sentimientos, a bordo de un avión que le llevaría a revivir los instantes más felices de su infancia: "Si pudieran tomar un avión hoy, ¿a dónde se irían? Yo comienzo un viaje muy especial, que he soñado con tenerlo y jamás pensé que viviría en estos momentos", dijo compartiendo una imagen de su vuelo. "Vuelvo a un lugar que ha sido el escenario de mi meditación en cada una de mis terapias y por fin esa visualización que tanto imaginé se volverá realidad. Dicen que el tiempo cura, pero a mí me sigue doliendo como aquel Agosto del 2020", sentenció. Karina Banda Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Uno siempre vuelve a donde fue feliz! Si pudiera regresar el tiempo sería a este lugar y le diría a esa niña que disfrute al máximo cada instante que pase aquí, porque la vida cambia, las personas se van y cuando se van nada vuelve a ser igual", escribió a su llegada compartiendo escenarios de los lugares que recorrió en su infancia. Karina Banda Credit: IG Karina Banda Allí reveló finalmente que enfrentaba por primera vez cara a cara el duelo de su querido tío Chava: "Qué difícil es vivir sin alguien que amamos, todos los días duele. Desde que mi tío Chava murió no hay un día que no piense en él", confesó. Karina Banda Credit: Mindy Small/FilmMagic "Este lugar era su vida, aquí pasó muchos años trabajando estas tierras para proveer. Esta es la primera vez que estoy aquí desde que el no está, tenía tanto miedo de venir, solo de pensarlo me daba ansiedad y me ponía a llorar, era enfrentarme a la realidad. Me imaginé muchas veces cómo sería este momento y definitivamente jamás pensé que sería junto a toda mi familia y menos en unas fechas tan especiales", afirmó. Karina Banda Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications "Este lugar era su vida, aquí pasó muchos años trabajando estas tierras para proveer. Esta es la primera vez que estoy aquí desde que el no está, tenía tanto miedo de venir, solo de pensarlo me daba ansiedad y me ponía a llorar, era enfrentarme a la realidad. Me imaginé muchas veces cómo sería este momento y definitivamente jamás pensé que sería junto a toda mi familia y menos en unas fechas tan especiales", afirmó. "Mi tío siempre estará con nosotros porque nos encargaremos de que el "tío chava" siempre esté en nuestras vidas y nuestro corazón," finalizó. Recientemente, la atractiva mexicana habló de los planes de la celebración pendiente de su boda con Carlos Ponce: "Uno siempre encuentra tiempo para todo. Ahora uno está buscando el tiempo perfecto y yo creo que no existe, es cuando Dios lo quiera y donde Él lo quiera.

