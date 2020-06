Karina Banda pidió perdón a Carlos Ponce cuando le entregó anillo: ¡qué pasó! La presentadora de televisión mexicana explicó que su “cara de meme” tuvo una razón. ¡Aquí te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Karina Banda confesó que tuvo que pedir perdón a su prometido Carlos Ponce por su inesperada reacción cuando le pidió matrimonio durante unas vacaciones en México. En una entrevista con Clarissa Molina en El break de las 7, en el Facebook de Univision, la comunicadora mexicana dijo que no se esperaba la propuesta sorpresa delante de sus hijos y de desconocidos en un bar en Cancún. “Me dio un ataque de risa, yo no paraba de reírme, me reía y luego le dije: ‘Mi amor, perdón, no lloré’. Yo siempre me imaginé que iba a llorar, soy muy romántica. Me imaginaba un violín…”, comentó “Todo el mundo me decía 'Karina ¡tu cara! ¡tienes cara de meme!'”. Dijo que si bien no lloró como lo había imaginado en sus sueños de “romántica”, sí le encantó la idea y que nunca sospechó lo que iba a pasar. “Si algún día me daba el anillo yo pensé que sería él y yo solos, como que nunca me imaginé que sería en frente de sus hijos y en lugar público”, comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la propuesta, explicó que el intérprete de “Rezo” le había comentado que quería que sus hijos –fruto de una anterior relación del actor– fueran sus cómplices y formaran parte de este proyecto de vida que van a emprender como pareja. A principios de este año, el puertorriqueño de 47 años colgó un video en su cuenta de Instagram en el que estaban festejando y haciendo un brindis con Banda. El anillo estaba en la copa de la presentadora y hasta que ella lo vio, fue que se notó su cara de sorpresa. Ponce añadió otras fotos y comentarios para celebrar el momento. “¿Y entonces? ¿Qué vió en la copa y qué hizo después? ¿Y ahora?”, escribió.

