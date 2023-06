Karina Banda pide oraciones para alguien muy especial: "Sigue en estado crítico" La conductora pidió la colaboración de todos: "Continuaremos orando". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Karina Banda pide oraciones para un ser muy especial | Credit: (Photo by Robyn BECK / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) Su alegría traspasa la pequeña pantalla y sus publicaciones en redes sociales. Pero, en esta ocasión, Karina Banda se puso algo más seria para hablar de un caso que sigue muy de cerca y del que ha venido informando. Es por eso que, desde sus historias de Instagram, la conductora y amante de los animales ha querido instar a sus seguidores a que apoyen y oren a un ser muy especial para ella. "Sigue en estado crítico", informó junto a una imagen. "Todavía está conectada al ventilador y está sedada", prosiguió refiriéndose a Zoey, la perrita doodle de 2 añitos que se puede ver en la foto. Desafortunadamente, un fuego arrasó el apartamento de sus padres humanos, Roxy y Joel, en el que se encontraban la peludita y también su gata de 8 años. Zoey fue encontrada inconsciente y su salud se ha visto muy afectada por la inhalación del humo. Karina Banda Karina Banda pide ayuda y oraciones para Zoey | Credit: IG/Karina Banda "Ella tiene un largo camino hacia la recuperación, pero ahora tiene una oportunidad de pelear. Todos la estamos apoyando y continuaremos orando por su salud todos los días", escribió Karina, esperanzada en que poco a poco, con la ayuda y el amor de todos, la pequeña salga adelante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incendio, los gastos veterinarios y todo lo derivado de esta tragedia, ha supuesto un duro golpe no solo personal sino también económico para la pareja. A través de la plataforma GoFundMe se ha abierto una página para afrontar todos los gastos de Zoey con el fin de que se recupere y finalmente salga de todo peligro. Karina Banda GoGundMe para ayudar a Zoey | Credit: GoFundMe A pesar de estar todavía en un estado delicado, los avances, según Karina, son cada vez mayores. "Va demostrando estar más estable que el primer día", añadió con esperanza y la fe de que esta pequeña, con la ayuda de todos, logrará dejar atrás esta situación.

