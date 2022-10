Karina Banda pasó un gran susto en Turquía ¡Mira su cara! Mientras cenaba en Turquía, donde graba el reality show Enamorándonos La Isla con Carlos Ponce, la presentadora mexicana pasó un gran susto ¡Mira su cara de angustia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda pasó un gran susto durante una cena en Turquía. La presentadora mexicana, quien está grabando el reality show Enamorándonos La Isla con su esposo Carlos Ponce en Turquía, ha disfrutado experiencias inolvidables en este país. Algo inesperado que la dejó con cara de espanto es que un gato se subió a sus piernas mientras ella estaba sentada en un restaurante cenando. Si bien adora a los perros, le tiene miedo a los felinos. "Se subió de repente y yo que le tengo miedo a los gatos", escribió en sus Instagram Stories, mostrando su cara de susto. Karina Banda Credit: Karina Banda/ Instagram Stories La esposa de Carlos Ponce es amante de los animales, incluso la pareja adoptó un perro desamparado en Turquía a quien llamaron Amor. Sin embargo, tiene una fobia inexplicable a los gatos. Karina Banda Credit: Karina Banda/ Instagram Stories "Cuando lo quieres tocar pero te da miedo", escribió junto a otra foto con el amistoso gatito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karina Banda Credit: (JB Lacroix/WireImage) "Turquía me ha enseñado a amar más a los animales, el ver tantos perritos y gatos por las calles me tienen con el corazón apachurrado viendo la realidad de tantos animalitos que viven a su suerte todos los días", dijo Banda, quien ha usado sus redes sociales para crear conciencia sobre este tema.

