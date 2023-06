Karina Banda pasó momentos de "pánico" junto a Carlos Ponce en Turquía Karina Banda cuenta el momento de "pánico" que vivió junto a su esposo Carlos Ponce durante un viaje a Turquía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Carlos Ponce Credit: Manny Hernandez/Getty Images Karina Banda y Carlos Ponce han vivido momentos muy felices en Turquía. La pareja ha viajado en varias ocasiones a este país, donde copresentaron el reality show Enamorándonos: La Isla. Sin embargo, también tuvieron que enfrentar sus miedos al visitar juntos la ciudad subterránea de Kaymakli, llena de estrechos y oscuros pasillos. "Estuviste casi 40 metros bajo tierra. ¿Qué sentiste?" le preguntó la presentadora mexicana a su esposo. "Ante todo estoy muy orgulloso de mí porque soy claustrofóbico y estaba muy apretadito", confesó el actor puertorriqueño. "Lo bueno es que soy chaparrita", bromeó Banda, quien compartió en Instagram videos de ella caminando por los túneles subterráneos. "A mí me dio pánico pensar que estuviéramos abajo y se fuera la luz", admite ella. Carlos Ponce Karina Banda Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Ponce y Karina Banda se casaron en una mágica ceremonia en Valle de Bravo, México, en junio del 2022. Algo que comparten es su amor por los viajes, y Turquía tiene un lugar especial en sus corazones, incluso adoptaron a un perro llamado 'Amor' en este país que ahora vive con ellos en Miami. En Instagram, la presentadora compartió románticas fotos junto a su esposo en Cappadocia. "Volar en globo, ver el atardecer en el Valle Rojo tomando té turco, visitar los museos al aire libre, iglesias ocultas dentro de montañas y la ciudad subterránea, hospedarte en un hotel en el que las habitaciones sean cuevas", escribió sobre momentos inolvidables en Turquía.

