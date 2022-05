Karina Banda habla de su salida de Enamorándonos USA y su ansiedad: "Esta noticia me sacudió" La conductora se sinceró en el podcast ¿Y ahora, pa' dónde? en el que contó cómo le descolocó su marcha del show y compartió a corazón abierto sus capítulos de ansiedad en los últimos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda atraviesa un momento de cambios y nuevos comienzos. Y como tal, eso también implica un periodo de adaptación a lo que viene. Sincera y sin filtro alguno, la conductora compartió en el podcast ¿Y ahora, pa'dónde? que no ha sido una tarea fácil asimilar su más reciente cambio profesional. Su salida de Enamorándonos USA para comenzar un nuevo proyecto del mismo show, esta vez en una isla, le sacudió por completo. Esa incertidumbre la puso de nuevo frente a frente a una vieja conocida, la ansiedad, condición que padece desde hace tiempo y que le llevó a tomar terapia hace dos años. Con esta nueva sacudida en lo profesional que de alguna manera afecta también afecta a su persona, Karina contó cómo lo afronta y qué está haciendo para ser ella quien tome el control de la situación y no la angustia. Karina Banda Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda "Justo el día que Ana Gabi me invitó al podcast fue el día que me despedía del programa que venía haciendo por 7 meses, todo estaba yendo muy bien pero mis jefes tenían otro proyecto para mí y, aunque es emocionante, el hecho de perder tu estabilidad... Yo ya tenía mi rutina y vinieron y me movieron todo, yo ya me sentía feliz, la gente, en mi zona de confort, el recibir esta noticia me sacudió", reconoció la esposa de Carlos Ponce, su mayor apoyo junto con su familia. Admite que su tendencia a tenerlo todo bajo control no ha ayudado y que por eso en algún momento de su vida la ansiedad llamó a su puerta. "Desafortunadamente, soy una persona que quiero controlar todo, es parte de mí, y entre que todo lo quiero controlar a veces no puedo controlar mis sentimientos ni mis pensamientos", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La inestabilidad de su profesión tampoco ha ayudado y aunque no es la primera vez que sale repentinamente de un proyecto, igual sigue impactando. "Esta carrera es super inestable, es bien fuerte porque es una montaña rusa... esto ya me había pasado antes, pero pues nunca deja de sorprenderte y de causarte esta ansiedad que es una de las cosas a las que me he tenido que enfrentar... Entrando en mis 30 me di cuenta de que es algo horrible, es así como una presión en el pecho y también sientes como que te falta el aire, es una angustia rarísima", explicó Karina. Karina Banda Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda La incertidumbre, "mi peor enemiga siempre", ronda por su cabeza, especialmente ahora que ha dejado un programa regular y estable por otro que tiene fecha de caducidad. "Parte del proyecto es grabar en una isla por dos meses, entonces es como, 'ok voy a estar fuera de mi casa dos meses, sin ver a mi esposo, mi perro...' y pues también la incertidumbre de 'ojalá y que le vaya bien, ojalá que funcione'. Mi cabeza es 'y cuándo acabe la grabación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue?' Porque solo son dos meses", afirmó. Pero ha sido gracias a la terapia, en la cual lleva dos años y a la que acude dos veces en semana, que ha podido sobreponerse de muchos malestares y entender que no lo puede controlar todo. Karina Banda y Carlos Ponce Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: IG/Karina Banda y Carlos Ponce "Es increíble la paz que me ha traído el poder enfrentarme a tantas cosas y salir bien librada... La terapia ha sido lo máximo", reconoció en esta charla entre amigas. Ahora cuando ve fotos de hace unos años con 10 kilos menos y se ve tan demacrada, entiende que esa no era la dirección correcta. "Ahora yo veo cuando era delgada y lejos de decir 'ay que linda', digo pues es que estaba enferma, tenía ansiedad, no quería comer, comía una vez al día, siempre estaba angustiada y eso es horrible". Una situación que nada tiene que ver con su presente. Ahora sabe cómo afrontar cada reto y si la ansiedad se asoma, cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para combatirla.

