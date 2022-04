Karina Banda muestra cómo lucían sus orejas antes de operárselas La carismática conductora mexicana compartió este miércoles una instantánea a través de sus historias de Instagram en la que se muestra antes de su cirugía de orejas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda siempre ha sido muy transparente con el público. Quizás por eso, la conductora mexicana se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Hace algunos años, la expresentadora de Enamorándonos (UniMas) reveló en el programa El gordo y la flaca (Univision) que se había sometido en el pasado a una cirugía estética para mejorar la apariencia de sus orejas debido a que de niña le hicieron mucho bullying por ello. "Me decían Dumbo en la escuela", confesó en su día en el show que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina de lunes a viernes a las 4 p. m., hora del Este, por Univision. Karina Banda Karina Banda | Credit: Mezcalent "Me decían de muchas formas muy feas, así que me operé las orejas a los 20 años y es lo mejor que he hecho en mi vida", reconoció públicamente en junio del 2018. Sus orejas antes de la cirugía Este miércoles, la conductora compartió una imagen a través de sus historias de Instagram en la que muestra cómo lucían sus orejas antes de someterse a la cirugía. Karina Banda Karina Banda, antes de su cirugía de orejas | Credit: Instagram Karina Banda "Antes de mi cirugía de orejas", escribió junto a la instantánea. Karina Banda Karina Banda de niña | Credit: Instagram Karina Banda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De vacaciones Ahora que terminó su ciclo en Enamorándonos y en lo que inician las grabaciones del reality show que conducirá para ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision; Karina se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones familiares aprovechando la Semana Santa. "La tía les llegó de sorpresa para sumarse a su viaje. Desde que era una niña viajábamos casi 10 horas en autobús o en carro para pasar vacaciones a nuestro lugar favorito. Semana Santa, verano, navidades… todas las vacaciones las pasábamos ahí. Hoy después de más de 10 años lo volveré a hacer y junto a mis sobrinos", compartió recientemente a través de Instagram.

