Duro golpe para Karina Banda tras muerte de un ser querido La conductora de televisión mexicana pidió a sus seguidores que oren por su familia en este momento de dolor. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Karina Banda está de luto. Así lo reveló a través de sus redes sociales donde informó sobre el fallecimiento de su tío, Salvador Flores Serrano. La prometida del cantante Carlos Ponce dedicó unas emotivas palabras para su tío Chava, quien falleció a sus 58 años y a quien le agradeció haber cuidado a su abuelo durante una larga enfermedad. Image zoom “Con esa sonrisa te voy a pensar siempre, te amo mucho tío Chava y estas palabras son para ti, para que todos sepan que fuiste el pilar de toda una familia, que desde que mi abuelo se enfermó de Párkinson tú te hiciste cargo de todas tus hermanas, nunca descansaste para que no faltara nada y cuando mi abuelo falleció tú fuiste el motor de todo”, escribió en su cuenta de Instagram colgando una foto junto a él. Image zoom Instagram / Karina Banda La conductora de televisión mexicana destacó que su tío deja un “vacío muy grande” en su corazón y en el de su familia y agregó que se sentía agradecida porque él siempre creyó en ella y en sus sueños de trabajar en los medios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sonrío de pensar que nunca olvidaste que yo estando tan chiquita —5 años— te dije sentada en la escalera de la casa que yo iba a salir en la televisión, sé que estabas muy orgulloso y no te cansabas de presumirme, así́ que te prometo que nunca me cansaré de hacerte sentir orgulloso de mí”, agregó al tiempo que pidió a sus seguidores que oren por su familia en este momento de luto. La presentadora también compartió con sus seguidores mensajes y fotos de su querido tío, algunas en blanco y negro, otras compartiendo en familia. Image zoom Instagram / Karina Banda Banda no reveló la causa de la muerte de su tío. Varias celebridades —entre ellos sus compañeras en El gordo y la flaca Clarissa Molina y Lili Estefan, así como Francisca Lachapel, Gaby Espino y Jessica Carrillo— se unieron al dolor de la comunicadora y le expresaron sus condolencias.

