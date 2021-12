Karina Banda lucha contra el coronavirus: "Tengo fe que saldré rápido de esto" La conductora mexicana y esposa de Carlos Ponce se había ausentado del programa Enamorándonos (UniMas), lo que había hecho saltar todas las alarmas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las alarmas de que algo no iba bien con la salud de Karina Banda saltaron el pasado viernes cuando Ana Patricia tomó por sorpresa las riendas de Enamorándonos USA (UniMas) en su sustitución. "Estoy tomando precauciones, me estoy asegurando que al menos una cosita, solo una, esté negativa en mi vida", informaba desde su casa la esposa de Carlos Ponce. Aunque en un inicio se había aislado por precaución ya que las primeras pruebas de detección de COVID-19 salían negativas, este fin de semana se cumplieron sus peores augurios. "Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, estoy positiva en todos los sentidos", compartió la presentadora mexicana a través de las redes sociales, confirmando así que la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 había llamado a su puerta. Karina Banda Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda La conductora de Enamorándonos USA explicó que tiene puestas "dos dosis de la vacuna de Pfizer" y estaba justo por ponerse la tercera, "pero el virus se me adelantó". "Hoy me siento mucho mejor, gracias por estar pendiente de mi salud y sus muestras de cariño. No he tenido síntomas graves quizá porque ya estaba vacunada. Tengo fe que saldré rápido de esto", expresó Karina, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram. La presentadora, que confía en poder pasar la Nochebuena "con salud" y junto a su familia, aprovechó lo sucedido para mandar un mensaje muy importante a la gente que la sigue. "Como les comenté en el 'live' que hice, todo comenzó como una gripa. Mi recomendación es que si se sienten mal háganse diferentes pruebas (rápidas y PCR). Es muy raro, yo salí negativa varias veces hasta que di positiva en otras. Cuídense mucho y a su familia, usen cubrebocas y eviten abrazar y besar aunque nos cueste en esta época", recomendó Karina. Karina Banda Credit: Instagram Karina Banda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los casos están subiendo muchísimo, así que a quienes estén pasando también por esto les mando mucho amor y les comparto que hay tratamientos que ayudan a enfrentar el virus (investiguen llamando a algún hospital cercano)", agregó Karina.

