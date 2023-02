Karina Banda sufre dolorosa pérdida: "Siempre vivirás en nosotros" La presentadora compartió la triste noticia en sus redes: "Descansa en Paz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda acaba de iniciar una de las etapas más felices de su vida al afrontar como conductora el programa que siempre soñó presentar. En lo personal, sin embargo, acaba de recibir una triste noticia que ella misma ha compartido en sus redes sociales con gran dolor, la pérdida de alguien muy importante para ella. Aunque la presentadora mexicana ya sabía del estado delicado de salud y era consciente de la posibilidad de su partida, no deja de doler. Karina Banda Karina Banda pierde a su abuelito | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Descansa en Paz, abuelo. Siempre vivirás en nosotros", escribió. La esposa de Carlos Ponce había estado recientemente en México para visitarlo y pudo pasar tiempo de calidad con él. Aún así, tenía la esperanza de haberle podido ver y abrazar una vez más, tal y como apuntó en alguno de sus directos en sus perfiles. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Justo hace un mes fui a verte, me negué a decir y pensar que iba a despedirme de ti, pero hoy sé que fue la última vez que pude verte y abrazarte", expresó con el corazón hecho mil pedazos. Karina Banda Karina Banda pierde a su abuelo | Credit: IG/Karina Banda Karina Banda Karina Banda se despide de su abuelito | Credit: IG/Karina Banda Karina jamás olvidará las últimas palabras que le dijo su abuelito. "'Te amo con todo mi corazón'. Y con eso me voy a quedar toda mi vida. Te amo también con todo mi corazón", añadió. La conductora publicó una entrañable foto de abuelo y nieta que muestra la unión tan especial que existía y siempre existirá entre ellos. Descanse en Paz.

