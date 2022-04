Karina Banda habla así de su repentina salida de Enamorándonos USA: "Ya estaba acoplada" Aunque la conductora está emocionada ante su nuevo proyecto, reconoce que la oportunidad le llegó antes de lo esperado y le tomó por sorpresa. Una muy grata, por supuesto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos y se lo ha ganado solita, gracias a su ilusión, su entrega y su buen hacer. Su salida de Enamorándonos USA para comenzar un nuevo y emocionante reto profesional tomó a todos por sorpresa, a ella la primera. Y es que Karina Banda reconoce que estaba feliz y muy "acoplada" ya en en este espacio donde había dado la talla y sido acogida con mucho cariño tras la salida de Ana Patricia Gámez. Pero 9 meses después el programa anunció su salida, el regreso de Ana y algo más grande: el nuevo reto profesional de la esposa de Carlos Ponce. Una oportunidad única y con ella como presentadora principal. Con La isla Enamorándonos, el nuevo show hermano del original, Karina está feliz pero también reconoce que ha sido algo inesperado con lo que no contaba, al menos tan pronto. Karina Banda Credit: Mezcalent "La vida te sorprende y uno tiene que tomar estas sorpresas con agradecimiento", empieza durante sta entrevista con Univision. "Es emocionante pero da miedo, te lo voy a confesar. Me siento nerviosa y siento que es parte de salir de tu zona de confort", prosiguió. Ya estaba acostumbrada a su día a día en el programa del amor junto a su compañero Rafa Araneda, así que volver a empezar y también le provoca vértigo. "En Enamorándonos USA ya estaba acoplada, pero bueno ahora la vida me dice que ya estoy lista para algo, yo no sabía que estaba lista ¡pero es lo que me están diciendo!", bromeó. Aunque Karina está feliz de la vida con este nuevo reto en el que ya está enfocada al cien por cien, no tenido reparo en reconocer que también supone dejar atrás una etapa a la que ya estaba acostumbrada y en la que era feliz. Decidida a darlo todo y seguir creciendo como profesional, la conductora mexicana ya está metida de lleno en lo que se viene. Un nuevo show para ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, que apenas se está conformando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que se sabe hasta ahora es que Karina se tendrá que trasladar a una isla paradisíaca con sus participantes y desde allí se vivirán situaciones extremas de sus parejas. Karina tendrá que pasar una temporada allá lejos de su pareja, así que pide a quienes se preguntan si está embarazada que no se hagan ilusiones. Karina Banda Karina Banda en su último día en Enamorándonos | Credit: Instagram Karina Banda "No me atrevería irme embarazada a la isla. Este año mi bebé es este nuevo proyecto", aclaró. Los detalles al respecto irán llegando poco a poco conforme se vaya diseñando el proyecto. ¡Muchas felicidades!

