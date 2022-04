"¿Y dónde está Carlos Ponce?" Karina Banda hace frente a las dudas sobre la ausencia de su esposo en sus recientes vacaciones La ausencia del galán de exitosas telenovelas en las recientes vacaciones de la exconductora de Enamorándonos (UniMas) no ha pasado desapercibida a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda fue una de las muchas celebridades que aprovecharon la Semana Santa para viajar y desconectar de la rutina. El lugar elegido por la exconductora del programa Enamorándonos (UniMas) fue la hermosa ciudad de San Miguel de Allende, un destino muy especial para ella ya que durante su infancia y adolescencia todas las vacaciones las llegó a pasar ahí. "Desde que era una niña viajábamos casi 10 horas en autobús o en carro para pasar vacaciones a nuestro lugar favorito, Semana Santa, verano, navidades… Todas las vacaciones las pasábamos ahí. Hoy después de más de 10 años lo volveré a hacer y junto a mis sobrinos", explicaba días atrás la esposa de Carlos Ponce por medio de su perfil de Instagram. La presentadora de Univision no ha dejado de compartir imágenes en las redes sociales de este hermoso e inolvidable viaje familiar que la ha llevado a reconectarse con sus raíces. "Agradeciendo a Dios por cada momento que me permite disfrutar de mi familia y acumular memorias, en esta ocasión en nuestro bello San Miguel de Allende y acompañados por Molly y mi querido amigo Toñito", escribió Karina junto a una de sus publicaciones de Instagram en la que posa con varios miembros muy queridos de su familia, entre ellos sus sobrinos. ¿Y Carlos Ponce? Los seguidores de la conductora, sin embargo, no tardaron en echar en falta la presencia de su esposo Carlos Ponce, quien permanecía en Estados Unidos mientras ella estaba en México. "¿Y dónde está Carlos Ponce?", comenzaron a preguntarle muchos de sus fans. Karina Banda Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: Mezcalent (x2) Siempre pendiente de los mensajes que le hacen llegar sus seguidores, Karina no tardó en explicar el motivo de la ausencia del inolvidable galán de exitosas telenovelas como Dame chocolate y Silvana sin lana. "En casa con Bruno y sus hijas mientras yo me tomé unos días con mi familia que me hacían mucha falta", respondió la presentadora. "Ya viene nuestro viaje de pareja", agregó. Amoroso mensaje Desde su México natal, Karina quiso agradecer a su esposo por apoyarla incondicionalmente en todas las aventuras, tanto personales como profesionales, que decide emprender. "Te amo. Gracias por siempre apoyarme. Eres lo máximo y no me cansaré de decirlo", escribió la conductora desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores. Karina Banda Credit: Instagram ¡Qué viva el amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Y dónde está Carlos Ponce?" Karina Banda hace frente a las dudas sobre la ausencia de su esposo en sus recientes vacaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.