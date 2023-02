¡Karina Banda abre las puertas de su casa en Argentina! "Les debía el tour" La presentadora ha encontrado el departamento perfecto para los meses que le quedan por delante en este país donde graba su nuevo programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas semanas han tenido un sabor agridulce para Karina Banda. Mientras por un lado celebraba la alegría de su nuevo proyecto televisivo que está rodando en Argentina, por otro, el delicado estado de salud de su abuelito la mantenía con el corazón arrugado. Este sábado, la presentadora compartía la partida de su familiar, del que se pudo despedir con un gran abrazo antes de arrancar su nueva aventura. Karina Banda Karina Banda muestra su casa en Argentina | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Karina ha asegurado estar cumpliendo uno de los grandes sueños de su vida, el programa que siempre deseó hacer. Para ello, ha tenido que mudarse por unos meses al país donde se está rodando y adaptarse a su nueva, y temporal, vida. Departamento incluido. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde su perfil de Facebook, la esposa de Carlos Ponce hizo un tour de la casa, tal y como se lo habían pedido sus seguidores. La conductora mexicana mostró la amplitud de cada estancia, sus lugares favoritos y dio explicaciones y detalles de algunos de los espacios de su nuevo hogar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Me gustó porque tiene mucha luz natural y me gusta que tiene muchos espacios sociales, me gusta sentirme en un lugar amplio", explicó. "Me encantaron los colores, medio minimalista, se ve bien cuidado, bien decorado, se ve muy, muy lindo", prosiguió feliz. La casa tiene un minibar, espejos, una terraza desde donde entra mucha luminosidad, un espectacular vestidor y varios dormitorios por si llegara alguna visita. Un espacio de lo más acogedor donde Karina se siente muy feliz.

