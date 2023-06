Karina Banda decide hacerse un diseño de sonrisa: "Cuando vean el trabajo del doctor me van a entender por qué me animé" "Había dudado mucho de ponerme carillas", reconoció la conductora de Univision, "pero cuando vi el trabajo del doctor… es que tienen que ver lo natural que se ve". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda; Facebook Karina Banda Karina Banda ha estado esta semana conduciendo el programa El gordo y la flaca (Univision) en sustitución de Raúl de Molina, quien se encuentra de vacaciones en Europa. La semana pasada, la conductora mexicana viajó a su país natal para hacerse un tratamiento odontológico y decidió realizarse un diseño de sonrisa. "Siempre me han preguntado que si tengo carillas, no son carillas, son mis dientes, pero qué creen, ahora sí voy a tener carillas. Me van a hacer un diseño de sonrisa y por eso estoy aquí en Monterrey", comenzó compartiendo la esposa de Carlos Ponce a través de un video que publicó este miércoles desde su página de Facebook, donde supera el millón de seguidores. Karina Banda Karina Banda | Credit: Facebook Karina Banda Karina reconoció que "había dudado mucho de ponerme carillas, pero cuando vi el trabajo del doctor… es que tienen que ver lo natural que se ve". "Yo no quería dientes de reguetonero, quería unos dientes naturales", agregó entre risas. La conductora de Enamorándonos La isla (ViX) explicó qué la motivó a tomar esta decisión: "Dentro de todo no tengo como un problema en mis dientes, pero sí no me gusta la forma de mis dientes, están como muy cuadrados y muy toscos y siempre he querido como una sonrisa más sutil. No han visto el trabajo del doctor, cuando lo vean me van a entender por qué me animé". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora prometió compartir todo el proceso y, por supuesto, el resultado final con sus seguidores. "Antes de ponerme las carillas vamos a hacer un tratamiento, primero la salud… Entonces por eso me están quitando todas las bacterias de la boca antes de ponerme las carillas", explicó. "Para mis carillas todavía falta, tengo que volver a venir porque me van a hacer todo un tratamiento, como les dije me quitaron caries que tenía arriba, me pusieron empastes de resina y vamos a seguir con el tratamiento".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda decide hacerse un diseño de sonrisa: "Cuando vean el trabajo del doctor me van a entender por qué me animé"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.