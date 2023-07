Karina Banda comparte el secreto que ha tenido guardado: "Hoy es un día muy especial" La conductora contó los dos sueños que pronto serán una realidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los sueños se cumplen, Karina Banda lo sabe muy bien. Después de unos meses de mantener uno de sus secretos mejor guardados, la conductora por fin ha dado a conocer lo que todos querían saber. Ha sido a través de sus redes sociales que Karina, con una gran sonrisa de felicidad y satisfacción, ha gritado, por fin, lo que por tanto tiempo no ha podido expresar a sus seguidores. Karina Banda Karina Banda preocupada por su cabello | Credit: Facebook/Karina Banda "Nada es coincidencia", escribió junto a unas fotos de lo más sonriente. "Justo a 10 años de irme de México y dejar atrás el sueño que tenía desde niña de trabajar en televisión nacional en mi país, Dios y la vida me sorprenden", continuó. ¡Así es! Karina debuta en la pequeña pantalla de su México amado con un proyecto que la mantuvo 3 meses alejada de casa y de los suyos, concretamente, Argentina. A través de su casa, Univision, y su nuevo hogar televisivo, Televisa, Karina llegará a a todos los hogares este verano a través de HOTEL VIP, cuyo estreno acaba de dar a conocer entusiasmada. Será el 16 de agosto, en México, y el 21 en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por fin puedo compartirles que soy presentadora del nuevo reality show de TelevisaUnivision HOTEL VIP, que será transmitido en México por MI CANAL CINCO, y para Estados Unidos por mi casa; UNIMAS. Si le dijera a la Karina de la última foto lo que pasaría 10 años después no me lo creería", contó de lo más ilusionada. Una noticia que llega con otra no menos relevante. "Hoy es un día muy especial, compartirles mi proceso de ciudadanía estadounidense y mi debut en televisión mexicana me tienen con el corazón lleno de GRATITUD", añadió. ¡Muchísimas felicidades!

