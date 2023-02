Karina Banda contesta a quienes la cuestionan porque aún no tiene hijos Karina Banda, quien está cumpliendo en Argentina "el sueño" profesional de su vida, vuelve a ser preguntada acerca de si será mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce son una de las parejas más queridas de la televisión y desde antes de su espectacular boda el año pasado, la conductora de televisión ha sido cuestionada en numerosas ocasiones sobre la posibilidad de ser madre. Este miércoles, la también empresaria mexicana utilizó sus redes sociales para responder preguntas, tanto a nivel personal como profesional, a sus más de un millón de seguidores en sus historias de Instagram, incluyendo a alguien que le preguntó si estaba embarazada. "¿Qué era lo que posteaste recientemente? Un bebé, trabajo nuevo, etc.?", se lee en el comentario. "Yo sé que muchos quieren verme de mamá y nosotros también soñamos con ese momento, pero por ahora no es [el momento]", reveló. Karina Banda Credit: Instagram / Karina Banda Banda agregó que está enfocada en su carrera. "Estoy cumpliendo uno de mis sueños profesionales, el más grande", confesó sin ofrecer los detalles del proyecto en el que ahora está involucrada durante su estadía en Argentina, donde ha tenido que mudarse por un tiempo. Otro internauta le preguntó también si aún seguía trabajando en Univision, a lo que ella contestó afirmativamente. "Aquí me tienen trabajando y estoy feliz de que me hayan dado esta gran oportunidad con la que tanto soñaba". Karina Banda Karina Banda Left: Credit: Instagram / Karina Banda Right: Credit: Instagram / Karina Banda Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la esposa del cantante puertorriqueño habló sobre esta nueva aventura en la que se está embarcando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo!", explicó. "Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene superemocionada, estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora".

