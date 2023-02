¡Karina Banda comparte feliz noticia! "Estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida" Después de dar algunas pistas, la presentadora revela por fin por qué está tan emocionada. "Los tiempos de Dios son perfectos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de mucho misterio y muchos mensajes cargados de emoción por parte de Karina Banda en sus redes, la presentadora mexicana por fin ha compartido una de las noticias más bonitas y que más ilusión le ha hecho. Son muchos los sueños que la conductora ha cumplido a sus 34 años, pero hay uno que se le había resistido y, prácticamente, había dejado a un lado. "Yo creí, literalmente, que ese sueño nunca lo iba a cumplir, y no porque no luchara por él, sino que ya estaba, según yo, tan feliz con lo que había logrado, que yo me había olvidado de este sueño y lo veía muy lejano para que sucediera", expresó desde su cuenta de Facebook. Nada que ver. Cuando menos lo esperaba, su gran ilusión llamó a su puerta para hacerla la mujer más dichosa de este planeta. "¡Aquí estoy, los sueños se cumplen!", gritó entusiasmada. Karina Banda Karina Banda cumple el sueño de su vida | Credit: Facebook/Karina Banda Con una sonrisa de oreja a oreja, Karina compartió solo una parte de esta sorpresa que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos. La presentadora se ha tenido que mudar a otro país y dejar durante unos meses a su esposo, Carlos Ponce, y su hijito perruno, Bruno, para poder realizar esta gran ilusión. Después de dar algunas pistas, finalmente reconoció que está en Argentina. País donde pasará más de dos meses para hacer su cometido. ¿De qué se trata exactamente? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo creer lo que estoy viviendo, con eso les voy a decir todo", empezó su en vivo en dicha red social. "Yo soy mucho de creer que los planes de Dios son perfectos, a veces hay cosas que nos toman por sorpresa, habrán cosas que no entendamos y nos duelan, pero al final del día, espero que mi testimonio sirva mucho para todos los que estén pasando por algo. Dios siempre tiene un mejor plan", explicó muy emocionada y con la piel erizada. Pero, ¿de qué va toda esta aventura? "¡No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo!", gritó. "Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene super emocionada, estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora", continuó. A pesar de la insistencia de sus seguidores, por compromiso profesional, no pudo adelantar mucho más. "Ya saben que soy carta abierta con ustedes, pero hay cosas que a nivel de mi trabajo y mi compañía, no les puede contar, no me corresponde decir a mí, pero muy pronto lo van a saber...", añadió. ¡Muchísimas felicidades en esta nueva aventura!

