¡Karina Banda comparte exclusivo momento de su boda con Carlos Ponce y derrite las redes! Días después de uno de los eventos más importantes de su vida, la conductora mexicana publicó un contenido único que llegó directo al corazón de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya ha pasado una semana desde que diera el 'Sí, acepto' a su esposo Carlos Ponce, pero Karina Banda sigue compartiendo momentos únicos del que, sin duda, será uno de los días más importantes de su vida. Desde las páginas de People en Español se dieron a conocer detalles de esta jornada de ensueño, desde los diferentes atuendos y vestidos de la novia, pasando por los invitados e imágenes de la pareja ya convertida en marido y mujer ante Dios. Pero ha sido esta semana que Karina ha publicado un video que ha tocado especialmente los corazones de sus más de medio millón de seguidores. En esta ocasión, los protagonistas no son ni ella ni Carlos, sino dos personas que tuvieron un papel precioso en su ceremonia. Karina Banda Karina Banda | Credit: Mezcalent "Siempre los quiero ver con esa sonrisa. Mis sobrinos disfrutaron tanto ser nuestros pajecitos, estaban súper nerviosos de hacer un buen trabajo, Andy se puso a practicar cómo lanzar pétalos, el detalle fue que nunca le dijimos que agarrara puñitos y aventó de uno por uno", escribió Karina orgullosa junto a un video enternecedor de estos dos angelitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los pequeños irradiaban felicidad e hicieron un trabajo extraordinario robándose la atención y las sonrisas de los allí presentes. Un instante que quedará por siempre tatuado en su sonrisa, como muchos otros que la presentadora de 33 años ha ido compartiendo embelesada estos días. Su boda de cuento en medio de un bosque en Valle de Bravo, superó todas las expectativas, el sueño de toda novia hecho realidad.

