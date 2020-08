¡Así de romántica y elegante fue la despedida de soltera de Karina Banda! En plena pandemia, la conductora compartió cómo fue la celebración sin salir de casa y sin perder un ápice de la diversión, el glamuor y el buen gusto. ¡Qué preciosidad! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con los ojos cerrados y siendo guiada por una de las cómplices, Karina Banda entraba en la sala donde le esperaba la gran sorpresa: ¡su despedida de soltera! Con la pandemia y su mudanza a una nueva casa, la conductora ha tenido que ir posponiendo su boda con Carlos Ponce hasta nueva orden. Pero la ceremonia es un hecho y esta preciosa fiesta entre sus amistades más cercanas es la confirmación de ello. Gracias a la organización de una empresa que debido a la crisis del coronavirus prepara estas despedidas en la misma casa, pudo ver cumplido el sueño de decirle adiós, al menos en parte, a su soltería. Cada evento de esta embergadura es diferente dependiendo de su protagonista. En el caso de Karina estuvo cargado de romanticismo, colores rosas y muchas flores que hicieron del espacio donde se celebró un auténtico cuento de princesas. Así es que se sintió su protagonista tal y como compartió en sus redes. "Este post es muy especial porque lo que ven en las fotos fue hecho con todo el amor y el cariño que alguien puede recibir cuando está lejos de casa", escribió en Instagram. Ella está lejos de los suyos pero, afortuandamente, cuenta con un grupo de amistades maravillosas que fueron las mejores anfitrionas. Eso, sumado al gran amor de su futuro marido , hace que la presentadora mexicana pueda sobrellevar un poquito mejor la separación de su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes muestran un evento cargado de buen gusto, color y alegría donde cada detalle está cuidado al milímetro. Los manteles, las tazas, los adornos, todo luce impecable y perfecto, una antesala ideal para esa gran boda que esperan poder celebrar cuando toda esta locura pase. De momento ya ha tenido una despedida de ensueño que seguro será seguida de una ceremonia por todo lo alto, como los novios se merecen. Lo bueno siempre se hace esperar. ¡Felicidades!

