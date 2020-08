¡Así de romántica celebra Karina Banda su cumpleaños! Vestida con su mejor actitud, la presentadora de televisión mexicana está de fiesta por su natalicio y afirma que su prometido Carlos Ponce es su mejor regalo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sumergida en una tina y tomando un baño a la luz de las velas, así empezó la presentadora de televisión Karina Banda a celebrar su cumpleaños número 32. La prometida de Carlos Ponce compartió en redes sociales un video de pocos segundos en los que disfrutaba de su tiempo a solas, con música instrumental de fondo, mientras se tomaba un relajante baño de espuma. Image zoom Instagram / Karina Banda “No empiecen de románticas, estoy yo sola. Tiempo para mí”, fue el mensaje que usó para acompañar el clip en Instagram. La comunicadora mexicana también colgó una fotografía vestida “con la mejor actitud” y dijo que, a pesar de no poder estar con toda su familia por la pandemia, estaba agradecida de celebrar un año más junto a su amado. “Termino esta vuelta al sol con muchas pruebas, pero siempre con la mejor actitud, con sentimientos encontrados, pero siempre tratando de que los que me dan felicidad sean los que pesan más. Aunque mi familia no está conmigo para celebrar mañana mi cumpleaños, el culpable de mi sonrisa Carlos Ponce es mi mejor regalo, es el que me trae felicidad los 365 días del año”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven periodista, que recientemente perdió a uno de sus tíos, consideró que si bien este año ha sido difícil, ha tenido “muchos aprendizajes” y entiende que cada lección vivida ha tenido su propósito. Sobre cómo ha pasado este tiempo de aislamiento social, la periodista aseguró en una entrevista en el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision) que está contenta porque se ha mantenido ocupada trabajando en el hogar. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

