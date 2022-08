¡Karina Banda celebra el cumpleaños de su vida con una sorpresa muy especial! La conductora mexicana celebró sus 34 primaveras rodeada de su familia y su esposo Carlos Ponce en una celebración llena de emoción y sorpresas inolvidables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida sonríe a Karina Banda. El 2022 ha sido un año cargado de sorpresas, todas ellas agradables. Desde su boda de ensueño con Carlos Ponce hasta su nueva aventura televisiva junto a su esposo en una isla lejana con Enamorándonos La Isla, un show de telerrealidad que se podrá ver a través de la plataforma de streaming ViX+. A todo eso hay que sumarle otro sueño cumplido: su espectacular casa adquirida en un lugar privilegiado en México, el estado de Monterrey, que el actor y ella ya tienen lista para disfrutar. En medio de tan buenas noticias, Karina ha llegado a sus 34 primaveras con la mayor de la felicidad. Y para celebrarlo, la presentadora organizó una fiesta por todo lo alto junto a sus seres queridos, familiares y allegados en la que no faltó de nada. Karina Banda Karina Banda | Credit: Mezcalent Además de los ricos manjares que incluyeron tostadas de camarones, gazpacho mexicano y filet mignon, también hubo sorpresas inesperadas para la cumpleañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cara de incredulidad a la vez que pura alegría de Karina al ver lo que su hermano le tenía preparado quedó captada por la cámara. Y es que no todos los días vienen a tu casa a cantarte los mariachi. Karina Banda Credit: IG/Karina Banda "34 vueltas al sol. Agradecida de poder celebrar un año más de vida junto a mi familia y sintiendo tanto amor y cariño", escribió junto a este video que resume lo que, literalmente, fue un día para recordar. A su lado, bailando, gastando bromas y celebrándola con todo el amor, estuvo su marido Carlos, al cuidado de cada detalle de este y todos los días a su lado. ¡Muchísimas felicidades Karina!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Karina Banda celebra el cumpleaños de su vida con una sorpresa muy especial!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.