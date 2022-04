¿Qué le dijo Carlos Ponce a Karina Banda tras su salida de Enamorándonos USA? ¿Seguirá adelante con sus planes de embarazarse? ¿Carlos Ponce está de acuerdo con la salida de su esposa del show? ¡Karina se confiesa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos ponce karina Banda enamorandonos usa Credit: (Dan MacMedan/Getty Images) Tras la sorpresa del viernes, donde Enamorándonos USA (UniMás) anunció el regreso de Ana Patricia Gámez al show, y el nuevo reto de Karina Banda como presentadora de un spin off del reality La isla de enamorándonos para la nueva plataforma de streaming, Vix, la mexicana demuestra que es un ejemplo de una mujer positiva que sabe sacarle partido a las situaciones y se adapta a los cambios. "La vida te sorprende y uno tiene que tomar esas sorpresas con agradecimiento. Claro, a veces la vida te sorprende y llegan oportunidades antes de lo que tú te las esperabas o te las imaginabas, pero todo es cuestión de actitud, de cómo uno ve las cosas y cómo las toma", cuenta a MezcalTV. Karina enfrenta el reto con positivismo, aunque sí hay miedo y sacrificio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es emocionante, pero da miedo, te lo voy a confesar. Me siento nerviosa y siento que es parte de salir de tu zona de confort. En Enamorándonos al final del día ya estaba acoplada, pero bueno, ahora la vida me dice que ya estoy lista para algo, yo no sabía que ya estaba lista, pero es lo que me están diciendo", explica. Karina Banda, look del día Credit: Cortesía de Media Concepts PR La mexicana comparte su vida y sus experiencias con su esposo, el actor Carlos Ponce. "Lo he platicado con Carlos Ponce y todos estamos de acuerdo con eso, que al final del día el rumbo de la televisión va por otro lado y hay que apostarle. Estoy apostando a esta tecnología del streaming, y estoy apostando en confiar, y en dejar que las cosas fluyan". Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda Entonces, ¿podrás tener vacaciones hasta que empiece el nuevo show? "Hasta donde sé, no. De hecho voy a estar en El gordo y la flaca. Aquí en UnivisionTelevisa siempre hay muchas cosas que hacer, pero no, vacaciones no creo". ¿Y tus planes de ser mamá? ¡Mira el video! "Difícilmente, no me atrevería a irme embarazada a la isla. Creo que este año mi "bebé" es este nuevo proyecto, me voy a enfocar en él y ya el próximo año podré enfocarme en el proyecto de ser mamá".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué le dijo Carlos Ponce a Karina Banda tras su salida de Enamorándonos USA?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.