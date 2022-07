¡Sorpresa! Karina Banda y Carlos Ponce protagonizan una telenovela: "Prepárense..." La feliz pareja anunció el nuevo y divertido proyecto que acaban de lanzar y que nadie se esperaba. Son la pareja principal y en su historia no falta el amor y el humor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce forman un equipo casi perfecto. Desde que anunciaran que se marchaban a una una isla a grabar juntos como conductores el nuevo La isla Enamorándonos, todo ha sido un derroche de amor, felicidad y proyectos en la vida de la pareja. Poco después se casaron en una boda de ensueño en un bosque encantado de México y vivieron una luna de miel en toda regla cuando cerraron algunos compromisos de trabajo. Y precisamente de trabajo es de lo que han hablado con sus seguidores. Con una sonrisa de oreja a oreja, la parejita ha compartido que... ¡protagonizan telenovela juntos! Sí, sí, así mismo es. Y para los incrédulos, Carlos compartió el tráiler y toda la información al respecto. Carlos Ponce y Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda | Credit: IG/Karina Banda "Amigos! Estoy muy feliz de presentarles finalmente este proyecto", comenzó escribiendo el puertorriqueño entusiasmado. "Prepárense para la mini telenovela, Living La Vida Prime", prosiguió en su perfil de Instagram. No se trata de una serie al uso de 200 episodios ni demasiadas tramas, es algo mucho más cortito, original y con una compañera de reparto inigualable: su bella mujer. "Hoy conocerán a mi gemelo Charlie, el galanazo del bigote. Acompáñenme a descubrir si Charlie tiene buenas intenciones mientras armo mi plan para aprovechar las increíbles ofertas de Amazon", concluyó dejando la intriga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En realidad, ya fuera de bromas, se trata de una promoción de esta plataforma y sus ofertas. La parejita feliz fue la elegida para rodar esta mini historia con la que contar todo lo que se viene en contenidos. Pero cuidado, lo han hecho tan bien y ha gustado tanto, que no sería de extrañar que su próxima propuesta fuera una serie juntos y en toda regla. Al menos sus seguidores quedaron encantados y les consideraron para el puesto. Así que, productores, ojo, ¡que aquí podría haber material! Aunque quizás eso tendrá que ser después de que tengan a su bebé, un plan que según ha confirmado Karina, está previsto para no muy tarde.

