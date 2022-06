¡Karina Banda y Carlos Ponce posan así de románticos desde su destino de luna de miel! ¡Por fin! Un par de semanas después de darse el 'Sí, acepto', los enamorados disfrutan de sus merecidos días de descanso en el paraíso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Felices y de lo más enamorados, así lucen Karina Banda y Carlos Ponce desde su esperada luna de miel en el paraíso. Después de unos días concretando proyectos de trabajo y demás asuntos, la parejita partió rumbo a su destino para disfrutar sin prisas ni estrés de su amor. A través de sus redes sociales, la conductora mexicana regaló a sus seguidores imágenes idílicas de su estancia en este lugar de ensueño. En la piscina, en el mar, en la hamaca y brindando por ellos, así se dejaron ver los tortolitos en este merecido descanso. "La última vez que visitamos Riviera Maya fue cuando Carlos me propuso matrimonio, ahora estamos por acá de regreso celebrando nuestra segunda luna de miel", escribió Karina en su perfil de Instagram. Karina Banda y Carlos Ponce Karina Banda y Carlos Ponce en su luna de miel | Credit: IG/Karina Banda Las sonrisas de sus protagonistas desbordan la imagen y su rostro, es lo que tiene estar feliz, no se puede disimular. Su estancia en este lugar les está brindando de momentos inolvidables como cenas románticas frente al mar y baños relajantes en las cristalinas playas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hay lugar para el sentido del humor, el gran ingrediente de esta bonita pareja. "Tratamos de hacer fotos 'románticas' pero no se nos dan, siempre nos gana la risa. Así nuestro día, tomando el sol con un clima hermoso, comida rica, bebidas ricas y claro, buena compañía", escribió Karina encantada de la vida. Los recién casados, por segunda vez, compartieron no solo la belleza de parajes que les rodean, sino también el espectacular lugar donde se hospedan en México y en el que cuentan con todos los lujos habidos y por haber, spa y piscina privada incluidos. Un espacio con todas las comodidades para ser felices y pasar unos días, literalmente, de cuento de hadas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Karina Banda y Carlos Ponce posan así de románticos desde su destino de luna de miel!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.