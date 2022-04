¡Karina Banda y Carlos Ponce muestran su nuevo y espectacular nidito de amor! La pareja dio una probadita de lo que será este espacio, todo un sueño cumplido que apenas arranca y que han compartido entusiasmados desde cero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La felicidad es un estado en el que Carlos Ponce y Karina Banda suelen navegar la mayoría del tiempo. Tienen muchos motivos para hacerlo, pero en estos momentos hay uno que les tiene especialmente ilusionados y con una sonrisa perenne. Este fin de semana, los tortolitos mostraron el arranque de uno de sus grandes sueños como pareja del que han hecho partícipes a sus seguidores en las redes con este video cargado de amor, humor y entusiasmo. Desde un balcón con unas vistas espectaculares en una casa a estrenar, Karina y Carlos se reunían con un diseñador de interiores que creará el ambiente perfecto para este nuevo hogar. Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda | Credit: Instagram Karina Banda "Carlos muy preocupado por donde va a poner el asador. Ustedes qué creen... ¿Ya es regio? ¿Quien más como él? Ya se hizo compadre del arquitecto Mario, yo digo que eso es complot, ¿ahora serán 2 versus 1?", bromeó la bella conductora mexicana. Con este cómico momento, Karina dio a conocer ese nuevo espacio con vistas al cielo y a un paraje impresionante al que están dando forma. Aunque muchos seguidores apuntan que esta espectacular casa es su nueva adquisición en Monterrey, México, la pareja no dio más detalle al respecto. Lo que sí compartieron en diversas historias fue la ilusión de empezar a decorar y conformar desde cero su nuevo nidito de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodeados del cariño de los suyos, la parejita brindó por este nuevo comienzo en el paraíso. "Juntos", escribió con varios corazones la presentadora junto a una imagen desde la notaría pública donde firmaron su sueño. Cuando se cumplen casi dos años de su unión matrimonial, Carlos y Karina siguen cumpliendo ilusiones juntos, como esta nueva propiedad. ¿Y los niños p'a cuándo? Les han preguntado de forma incansable. De momento los dos tienen sus agendas muy ocupadas con proyectos que, por ahora les impiden dar ese paso. De hecho Karina se prepara para viajar a un isla para afrontar su nuevo programa La isla Enamorándonos. Así que este proyecto de niños, de momento, tendrá que esperar.

