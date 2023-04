Karina Banda y Carlos Ponce ¡por fin hacen el anuncio que todos esperaban! Felices y contentos, la parejita contó la mejor noticia de todas ¡con sorpresa incluida! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de más de dos meses en Argentina, Karina Banda regresaba a Miami para compartir una de las noticias más esperadas, en la que Carlos Ponce está incluido. La parejita se mostró feliz y encantada de por fin dar a conocer lo que sus fans y público estaban esperando por tanto tiempo y no terminaba de llegar. El 2022 les unió también en la laboral en la grabación de un proyecto muy especial ¡que ya tiene fecha de estreno! Los conductores anunciaron que Enamorándonos La Isla llegará a Vix el próximo 30 de abril. Un reality rodado en Turquía que trae consigo aventuras de todo tipo, mucho amor, ¡y hasta una boda! "Gracias a todos por su paciencia y por creer en este proyecto", expresó Karina durante su paso por el plató de Enamorándonos USA, donde compartieron los detalles de este esperado estreno. Carlos Ponce y Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda hacen feliz anuncio | Credit: IG/Enamorándonos La Isla Pero esa no fue la única buena nueva que la parejita dio a sus seguidores. Hubo algo más que entusiasmó a todos. Una incógnita que habían dejado sin resolver y que por fin tiene respuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sí, la familia crece! Ahora no son tres, junto a Bruno, ¡sino cuatro! "Nosotros también encontramos AMOR en "La Isla" y ya forma parte de nuestra familia", escribió Karina refiriéndose al nuevo integrante de la familia. Un precioso secreto que han guardado hasta ahora para contar todas las buenas noticias juntas. La pareja conoció a esta preciosidad durante la grabación del show en tierras turcas y les robó el corazón. Así que se fueron dos, ¡y volvieron tres! ¡Muchísimas felicidades, Carlos y Karina, por partida doble!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda y Carlos Ponce ¡por fin hacen el anuncio que todos esperaban!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.