Karina Banda y Carlos Ponce revelan cómo fue trabajar juntos en Enamorándonos La Isla: "Sólo un día tuvimos una diferencia por el show" Marido y mujer se alistan para el estreno del esperado reality de la plataforma VIX que los ha reunido por primera frente a las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de amor, Karina Banda y Carlos Ponce y la maravillosa boda religiosa con la que sellaron su amor han convertido a la pareja en una de las más queridas en el medio artístico. Cuando en agosto pasado anunciaron que emprendían un viaje hacia Turquía para iniciar su primera aventura profesional juntos como conductores del reality Enamorándonos La Isla (ViX+) creció la emoción entre sus seguidores por ver cristalizado el proyecto cuya fecha de estreno aún no ha sido revelado. Ahora la pareja ya no esconde su emoción al revelar lo que ya se ha dicho en las redes oficiales del show: que el estreno es inminente. También han aprovechado para revelar cómo ha sido el trabajar juntos por primera vez en este "gran regalo" como cataloga la presentadora mexicana al proyecto. "Nos encantó trabajar juntos, para mi sorpresa no nos peleamos; sólo un día tuvimos una diferencia por el show", indica Karina "Y fue por el show, porque su punto de vista y mi punto de vista son diferentes", aclara el puertorriqueño. "Y eso yo creo que de alguna manera es una de las cosas que llamó la atención de la producción (del show) para ponernos juntos". "¡[El programa está] buenísimo! Con todo súper sexy, súper sensual, súper bonito, súper enamorado", afirma Ponce. "Los paisajes que van a poder ver, además de las situaciones que ahí pasaron, no les puedo contar, pero hasta nosotros vivíamos con el drama", añade su esposa sobre lo que veremos en pantalla. carlos ponce Karina Banda Credit: Mezcalent El primero de enero la conductora mexicana colgó en sus redes este video para agradecer todas las bendiciones recibidas en el 2022 y en especial el "hermoso regalo" de trabajar por primera vez con su marido, Carlos Ponce: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente durante toda esta experiencia la pareja se llevó varias lecciones e incluso adoptó a un integrante de la familia. "Aprendí que necesitamos dos habitaciones", explica Ponce. "No es para dormir, podemos dormir juntos en la misma habitación, pero que yo me tenga que despertar tres horas antes porque alguien tiene que entrar al cuarto a maquillar, a peinar y todo eso, eso sí ya no está bueno".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina Banda y Carlos Ponce revelan cómo fue trabajar juntos en Enamorándonos La Isla: "Sólo un día tuvimos una diferencia por el show"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.