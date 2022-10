¡La familia crece en Turquía! Karina Banda hace conmovedor anuncio desde Europa En medio de las grabaciones de Enamorándos La Isla, la conductora y su esposo, Carlos Ponce, compartieron una noticia enternecedora que conmovió a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce están encantados de la vida en Turquía. La pareja ya está metida de lleno en las grabaciones de Enamorándonos La Isla y, a juzgar por las imágenes, además de trabajar, también aprovechan sus ratos libres para explorar el territorio y disfrutar del paraíso. En estos días, era Karina quien sorprendía a sus seguidores con una publicación enternecedora donde explicaba que la familia crecía en Turquía. Un nuevo miembro ha llegado a sus vidas de forma inesperada y les ha flechado por completo. Se trata de Amor, el perrito callejero que apareció sin avisar y que les tiene enamorados. El nombre se lo pusieron ellos porque es el sentimiento que reparte y despierta el precioso peludito. Karina Banda y Carlos Ponce Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: (Photo by Presley Ann/Getty Images) "El AMOR que me sorprendió en la Isla", escribió Karina embelesada. De momento, el can es su fiel compañero en su día a día, y para prueba, los constantes videos de Carlos y Karina junto a este bellezón de cuatro patas. ¿Será que lo adoptarán y traerán consigo para Miami? "Turquía me ha enseñado a amar más a los animales, el ver tantos perritos y gatos por las calles me tienen con el corazón apachurrado viendo la realidad de tantos animalitos que viven a su suerte todos los días. Amor es uno de ellos, no saben las ganas que tengo de llevármelo a Miami y darle el hogar que acá no tiene", escribió Karina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía no ha compartido si regresará con ellos para estar en su casa o buscarle una familia, por ahora ellos ya le han reincorporado, no solo a su espacio turco y sus actividades diarias, sino también a las grabaciones del show, donde aseguran que Amor hará sus apariciones espontáneas. Este es uno de los regalos que les está dando Turquía y del que se han mostrado agradecidos. La parejita, que ya tiene un perrito en Miami llamado Bruno, ha encontrado en Amor el acompañante y familiar perfecto al otro lado del océano. ¿Quién mejor?

