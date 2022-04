Karina Banda comparte simpática anécdota sobre cómo reaccionaron sus suegros ante el cambio de presentadoras de Enamorándonos La conductora mexicana regresó este jueves al programa que conducía hasta la semana pasada para compartir nuevos detalles acerca del reality show que presentará para la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como había prometido el día que hizo el anuncio de su salida, Karina Banda no tardó en regresar a Enamorándonos (UniMas) para compartir nuevos detalles acerca del reality show que estará conduciendo para ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Como no podía ser de otra forma, la presentadora mexicana fue recibida con los brazos abiertos este jueves en el estudio del programa por sus conductores, Ana Patricia y Rafael Araneda. "Redoble de tambores, todos emocionados con energía porque vamos a recibir nada más y nada menos en esta noche tan especial a Karina Banda", la presentó Ana Patricia. Además de revelar detalles de su nuevo programa, la esposa de Carlos Ponce compartió una divertida anécdota acerca del reciente cambio de presentadoras que experimentó el show. Y es que su suegra, según contó Karina, la confundió con Ana Patricia cuando vio a la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 conduciendo esta semana Enamorándonos. "Le quiero mandar un saludo a mi suegro que el otro día se estaba peleando con su mujer, que yo era la que estaba haciendo el programa y mi suegro decía: 'Es que no es Karina'. Y su esposa decía: 'Es que sí es Karina'. Y la verdad es que era Ana Patricia", confesó entre risas la conductora. "Nos confunden y se estaban peleando", agregó Karina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que confunden a las conductoras puesto que, como rememoró Ana Patricia, una vecina suya también la llegó a confundir con Karina al ver a esta en el show. "Una vecina le dijo a mi mamá: 'Oye, veo a Ana bien repuesta'. Y le dice mi mamá: 'No, no es Ana, ella es Karina'. 'Ah, igual de linda' [le respondió]", recordó la presentadora mexicana.

