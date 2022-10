Karyme Lozano da a conocer detalles sobre la muerte de su madre Hace dos meses, la madre de Karyme Lozano falleció. La actriz había mantenido discreción al respecto hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Karyme Lozano gusta de mantenerse discreta en cuanto a su vida privada se refiere; por ello, prefirió reservar por un tiempo tras la muerte de Lucía Virginia Carreño García, su madre, quien falleció hace dos meses de cáncer de páncreas, para dar detalles sobre lo ocurrido a quien le diera la vida. "Fue hace dos meses, falleció de cáncer de páncreas. Fue muy rápido, la verdad no sufrió ni nada", explicó a los medios ce comunicación. De acuerdo con la actriz, quien desde hace varios años vive en Los Ángeles, Estados Unidos, haber obtenido un papel en la telenovela mexicana Mi secreto le dio la oportunidad de compartir tiempo con su madre en los últimos momentos de vida. "Se fue muy rápido; ya era demasiado tarde. Pero, los tiempos de Dios son perfectos", reflexionó. "Pensé que venía nada más a hacer la novela, pero no. Realmente, el propósito era, porque no sabía que mi mamá estaba enferma, vengo a la novela, estoy con ella, convivo con ella y, de pronto, sale lo del cáncer. Tenía que estar aquí", relató. "Cerré un ciclo con mi mami muy bonito, pude convivir con ella. La verdad fue un regalo poder venir a hacer la novela y estar con mi mamá". Karyme Lozano 'Mi Secreto Eres Tu' TV show photocall, Mexico City, Mexico - 07 Sep 2022 Karyme Lozano | Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karyme Lozano confesó que es una pérdida difícil de llevar; sin embargo, está cumpliendo con una de las cosas que más le hacía feliz a su mami, que es actuar en televisión. "Es doloroso y la extraño", confesó. Karyme Lozano madre doña Virginia Credit: Instagram/@karymelozanoofficial "Ha sido duro, pero algo hermoso es que a ella le encantaba que hiciera novela. Entonces, todos los días pongo la foto de mi mamá y foto la Sagrada Familia, y le dedico todos los días a mi mamá mi trabajo", continuó. "Pero mi motivación es dedicarle todos los días mi trabajo".

