Esposa de Juanes contesta a quienes la critican por hacer yoga en diminuto bikini Karen Martínez puso un parón a quienes la juzgaron por esta razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi millón y medio de seguidores en Instagram, Karen Martínez se ha convertido en una de las celebridades que más inspiran. Sus redes son un derroche de sueños cumplidos a base de la disciplina y el esfuerzo diario. Desde el lanzamiento de su colección de ropa, hasta sus logros como practicante de yoga. A ello hay que sumarle su espectacular forma física producto del entrenamiento, la fuerza de voluntad y la alimentación. En estos días de vacaciones en unas playas paradisíacas, La Chechi, como cariñosamente se apoda en las redes, se mostraba haciendo yoga en sexy bikinazos, donde se puede observar el resultado de ejercicio diario. Karen Martínez Karen Martínez, esposa de Juanes, se defiende | Credit: Mezcalent En plena forma y con un cuerpo escultural, la esposa de Juanes demuestra que no hay edad ni número de hijos en tu haber que te impidan lucir ideal. Sin embargo, algunos de los haters no tuvieron reparo en criticarle que hiciera yoga en trajes de baño tan diminutos. "Para de exhibir tanto", "¿Para qué hacerlo en vestido de baño?", "¿Por qué tan mostrona últimamente?", le expresaron algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unos comentarios a los que la bella colombiana contestó. "Porque quiero y puedo", respondió a quienes cuestionaron su vestuario. Afortunadamente, hubo más mensajes dándole las gracias por motivarlas a cuidarse y mimarse, no solo para verse bien, sino para sentirse mejor. "Ustedes me inspiran", respondió Karen, quien ha presumido feliz estos días de desconexión en la playa. "Foticos que se toma uno en los paseos. ¿Quién más como yo que aprovecha los paraísos terrenales para tomarse todas las fotos que queramos?", preguntó a sus seguidores.

