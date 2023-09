"Vuela alto, mi paloma hermosa": El conmovedor mensaje de la esposa de Juanes Karen Martínez emocionó con esta confesión. Una vivencia que deja su corazón y el de Juanes tristes, a la vez que esperanzados y orgullosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Juanes acaba de vivir un momento muy emotivo. Ha sido Karen Martínez, su esposa, quien lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales en un mensaje cargado de sentimiento. La empresaria y modelo colombiana compartía una de esas despedidas que duelen mucho, pero que son parte de la vida. Tanto ella como el músico, con quien lleva 22 años de amor y tiene tres hijos, dejaron saber al público el momento tan sensible que atraviesan. Juanes y Karen Juanes y Karen | Credit: IG/Juanes Como padres, les tocó experimentar la temida separación de uno de sus hijos para darle vía libre y comenzar su nueva aventura. "La primera foto define todo. Ese momento donde los aprietas tan fuerte que no los quieres soltar y luego los sueltas para que vuelen solos, a nosotros los padres nadie nos prepara para este momento y muchas veces cometemos el error de pasarles nuestros miedos a ellos, y la verdad es que también se vale sentir eso, de nosotros los padres y de ellos también, pero nunca dejar que el miedo nos detenga, por eso agradece cada día, cada momento y cada paso que das porque solo arriesgándote es como encuentras el camino, solo me queda entregársela a Dios, que la cuide mucho y le de la sabiduría para seguir su camino con todo el amor que en casa se le dio, vuela alto mi paloma hermosa, que tú eres y serás tan grande como quieras ser, te amo hasta el infinito y más allá", escribió la orgullosa mamá sobre su hija, quien se acaba de establecer en su nuevo hogar para arrancar su etapa universitaria. La publicación recibió el comentario de Juanes, quien dedicó unas preciosas palabras, no solo a su hija, sino también a su mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo Cecilia, eres la mejor mamá para nuestros hijos y mi eterna compañera de viaje. Soltar es tan difícil que nos aferramos con más fuerza, pero la vida es fluir. Solo fluir. Te AMO, Paloma Aristizábal, vuela alto y crece para que ilumines todo el firmamento. Te amo más que a mi vida y estoy feliz por esta oportunidad que tienes de estudiar y abrir tu conciencia al mundo. Me derrito de amor. No encuentro otra expresión", escribió el artista colombiano, quien recientemente también compartió un escrito sobre su relación con la depresión. Paloma, la hija mediana de la feliz pareja, comienza sus estudios lejos de casa, pero con toda la ilusión y, sobre todo, el apoyo de los suyos.

