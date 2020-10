Close

Los bikinazos más candentes del clan Kardashian en el cumpleaños de Kim Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Kim Kardashian La estrella sorprendió a sus seres queridos con un viaje a una isla privada para continuar la celebración de su 40 cumpleaños. ¡Mira cómo festejaron! Empezar galería Sigue la fiesta Kim Kardashian recientemente cumplió 40 años y como celebrarlo en una fiesta no era suficiente, se llevó a sus seres queridos con un viaje a una isla privada. "Para mi cumpleaños este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy", dijo sobre el viaje, al que acudieron sus hermanas, hermano, madre y esposo. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio La cumpleañera La socialité celebró su gran cumpleaños mostrando sus famosas curvas en un sexy bikini. 2 de 10 Applications Ver Todo Con sus hermanas Las hermanas también se apuntaron al posado con un diminuto bikini. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Khloé Kardashian Como su hermana mayor, también mostró su asombrosa figura. 4 de 10 Applications Ver Todo Kourtney Kardashian La hermana mayor de las Kardashian no se quedó atrás con un bikini negro muy sexy. 5 de 10 Applications Ver Todo En brazos de otro hombre Kourtney Kardashian posó con algunos amigos. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Una de las más jóvenes del clan, lucio igual o más que el resto. 7 de 10 Applications Ver Todo Con su bebida Mal no se lo pasaron en esta isla privada. 8 de 10 Applications Ver Todo Natación nocturna Kim Kardashian y sus seres queridos salieron a nadar de noche. En su aventura nocturna vieron un tiburón. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Quién faltaba? Kylie Jenner, la más joven del clan, no pudo asistir a las vacaciones familiares debido a compromisos ineludibles. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

