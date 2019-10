La visita de las Kardashian en Armenia y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Kim y Kourtney Kardashian en Armenia, Angelina Jolie posa junto a sus hijos en la premiere de Maleficent, Eva Longoria mimándose en un salón de belleza en Beverly Hills y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería De visita Image zoom Splash News/The Grosby Group Luego de bautizar a sus hijos en Armenia, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y sus hijos Mason y Penelope visitaron el Genocide Memorial Complex en Yerevan. Advertisement Advertisement Pura elegancia Image zoom David M. Benett/Dave Benett/WireImage Las protagonistas de Maleficent: Mistress Of Evil, Elle Fanning y Angelina Jolie, lucieron sumamente hermosas en la premiere de la cinta en Londres. Apoyando a mamá Image zoom Tim P. Whitby/Getty Images Y luego de posar junto a Elle, Angelina Jolie se dio tiempo para compartir con sus hijos Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la alfombra roja del estreno de Maleficent: Mistress of Evil. Advertisement Mimándose Image zoom Backgrid/The Grosby La actriz Eva Longoria se tomó un break de su apreatada agenda laboral y visitó un salón de belleza en Beverly Hills donde además de arreglarse las uñas se dio un merecido masaje. Linda familia Image zoom Adamari López, su pareja Toni Costa y su hija Alaïa vestidos como los personajes de The Addams Family en la premiere de la cinta. Merecidas vacaciones Image zoom MAR/Grosby Group La actriz Bárbara Mori diviertiéndose con sus sobrinos en la playa Tulúm, en México. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Qué ha pasao? Image zoom mezcalent Abraham Mateo comienza a sonar con su sencillo y video “¿Qué ha pasa’o?” a dueto con Sofía Reyes en todas las plataformas digitales. ¡Foto, foto! Image zoom Cortesía El presentando Jorge Bernal posó muy risueño junt a sus esposa Karla Birbragher y sus hijos Kylie y Lucas en un evento de Johnson’s, en Miami. Lleno total Image zoom Cortesía El legendario Hollywood Bowl fue testigo de la apoteótica presencia y mágica sensibilidad del legendario cantautor mexicano Marco Antonio Solís. Advertisement Advertisement Advertisement Por una buena causa Image zoom La actriz Freida Pinto radiante en el evento Stand Up for Change, en Nueva York, presentado por Clarks. Último adiós Image zoom Mezcalent El féretro con las cenizas de José José llegaron a la colonia Clavería de la capital mexicana, lugar en el que nació y creció, y en donde miles de seguidores se reunieron para darle el último adiós. Durante el homenaje su hijo José Joel cantó uno de sus éxitos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

