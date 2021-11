¿Ye (mejor conocido como Kanye West) le declara la guerra a la nueva pareja de Kim Kardashian? El rapero confesó que no pierde la esperanza de reconquistar a su exesposa y madre de sus cuatro hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rapero Ye —mejor conocido como Kanye West— ha reflexionado sobre su relación con la estrella de telerrealidad Kim Kardashian y finalmente aceptó haber cometido varios errores que le costaron su matrimonio. El cantante, quien recientemente fue vinculado con la modelo Irina Shayk, parece ahora estar dispuesto a hacer hasta lo imposible para reconquistar a su ex. Durante el evento anual del Día de Acción de Gracias de la Misión de Los Ángeles, el cantante abrió su corazón y habló sobre la importancia de su familia, los errores que ha cometido y cómo Dios desea verlo nuevamente junto a la exitosa empresaria. "La narrativa que Dios quiere ver es que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Públicamente he hecho cosas que no son aceptables como esposo, pero aquí y ahora, por la razón que sea – no sabía que estaría frente a este micrófono – pero estoy aquí para cambiar la narrativa", comentó Ye, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kanye West publica foto del recuerdo besando a Kim Kardashian. Kanye West publica foto del recuerdo besando a Kim Kardashian. El rapero expresó que si el "enemigo" puede separar a la pareja, entonces el mundo creerá que la separación es aceptable. Pero si hay una reconciliación, añadió, millones de familias sabrán que pueden trabajar para enmendar una separación. Al parecer, el camino para recuperar a su ex no le será nada fácil ya que la más famosa del clan Kardashian, de 41 años, habría encontrado el amor de nuevo al lado del comediante Pete Davidson, de 28 años. No obstante, Ye no se da por vencido y este viernes, tras la celebración del Día de Acción de Gracias, publicó una foto del recuerdo besando a su ex en sus historias de Instagram —y etiquetando a la madre de sus hijos North, de 8 años, Saint, de 5, Chicago, de 3 y Psalm, de 2. "Tengo que estar al lado de mis hijos lo más posible. Así, cuando esté fuera de casa, tendré una casa al lado de la casa. Estoy haciendo todo para estar bien para la próxima situación", dijo durante su discurso, de acuerdo a PageSix. "Estoy intentando expresarme de la manera más sensata posible, más calmada posible, pero necesito regresar a casa". A Kardashian, por su parte, se le ha visto de lo más feliz disfrutando de su estrecha relación con el ex prometido de Ariana Grande.

