Kanye West pillado en Miami con la cantante puertorriqueña Audri Nix Un nuevo día, un nuevo romance: Kanye West ha sido fotografiado, por separado, con la cantante puertorriqueña Audri Nix y con la actriz Julia Fox. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kanye West y Audri Nix Credit: Backgrid/The Grosby Group Pillamos a Kanye West con la cantautora puertorriqueña Audri Nix, en Miami, pocos días después de desatarse rumores sobre un posible romance entre ellos, luego de haber sido vistos en el balcón de un hotel el día de Año Nuevo. El rapero ganador del Grammy, de 44 años, y la cantante de 27 años han ganado tracción en el "territorio del romance" a juzgar por estas imágenes en las que se les ve llegando juntos a una propiedad en Miami, el lunes por la tarde. El artista de hip-hop vestía una sudadera con capucha y una cazadora corta vientos en azul con el logo del Programa Mundial de Alimentos, jeans a juego, un par de guantes y botas. Kanye West y Audri Nix Credit: Backgrid/The Grosby Group Nix por su parte mostró su tonificado físico con un pequeño top corto, que enseñaba sus abdominales, y jeans de prelavados con parches desgastados y adornos en los muslos. Complementó el look con un par de pendientes de aro grande, mechones marrones enmarcándole el rostro y una bolsa de mano en blanco y negro con una imagen de Jesús sosteniendo a una mujer en sus brazos. Kanye West y Audri Nix Credit: Backgrid/The Grosby Group Ni West ni Nix llevaban mascarillas sanitarias en medio de la pandemia de COVID-19 que azota Florida, y la variante omicron aumentando en casos, en el condado de Miami-Dade. No se les vio intercambiar ninguna muestra de afecto en público, y aún no han comentado sobre el estado de su relación. La imágenes parecen ser anteriores a otras que muestran a Kanye en un date con la actriz Julia Fox, en Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuentes han dicho Kanye está disfrutando al máximo su vida de hombre soltero, luego de su separación de su esposa, Kim Kardashian.

