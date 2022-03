¡Kanye West se queda sin Instagram! El rapero Kanye West se ha quedado sin Instagram por haber utilizado sus redes sociales para acosar y atacar públicamente a su exesposa Kim Kardashian y su novio Pete Davidson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mal comportamiento en las redes sociales tiene consecuencias y Kanye West ahora seráprueba de ello. El rapero ha sido sancionado por sus recientes ataques y acoso contra su exesposa Kim Kardashian y su novio, el comediante Pete Davidson. La compañía Meta, propietaria de Instagram, ha bloqueado la cuenta del cantante, por lo que no podrá publicar, enviar o comentar en la plataforma social. De acuerdo a un representante de la empresa, esta decisión se debe a que las recientes publicaciones del rapero violan la política de comportamiento de la plataforma sobre el odio, el acoso y el bullying, por lo que la cuenta será inhabilitada por 24 horas, según TMZ. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kanye West Kenzo : Front Row - Paris Fashion Week - Menswear F/W 2022-2023 Kanye West | Credit: Photo by Victor Boyko/Getty Images For Kenzo Desde que la expareja anunció su divorcio en febrero del 2021, el cantante empezó a utilizar las redes sociales para exponer a su ex y su famosa familia. Pero fue en octubre del 2021 - cuando los rumores de que Kim había encontrado el amor nuevamente al lado de Pete - que el comportamiento errático de Kanye y la intensidad de los mensajes subió de tono. El cantante ha hecho fuertes declaraciones sobre su exmujer y su papel como madre y ha ridiculizado a su nueva pareja. Su ataque más reciente fue contra el comediante Trevor Noah, quien habló en detalle sobre el comportamiento de Kanye hacia su ex tras el divorcio. El rapero aparentemente dejó un comentario ofensivo en la página de Instagram del presentador. Kim Kardashian and Pete Davidson Kim Kardashian and Pete Davidson | Credit: Kim Kardashian/Instagram A principios de esta semana, Kanye compartió una fotografía de la mochila de su hija North, de 8 años, que mostraba tres broches decorativos: la cara de su mamá, la de su papá y un extraterrestre. "Esto estaba en la mochila de mi hija cuando me 'permitieron' verla la semana pasada", explicó el rapero. "Es por esto que [peleo] tanto por mi familia, estoy programado para proteger a mi familia a toda costa, como ministro de mi hogar. No te preocupes Northy, Dios está vivo". Kim Kardashian, Kanye West and family Kim Kardashian, Kanye West and family | Credit: Kim Kardashian/Instagram Por su parte, Kim le ha pedido al cantante públicamente que pare con esta "historia", ya que –según aseguró– ha visto a sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, más de lo que cuenta. "Estuviste aquí esta mañana recogiendo a los niños para [llevarlos] a la escuela", escribió en una publicación que ha sido eliminada. A pesar de mantener un noviazgo con la influencer Chaney Jones, el rapero ha promovido una reconciliación con su ex para mantener a su familia unida. Sin embargo, Kim pasó la página y tras un prolongado proceso de divorcio, un juez finalmente la declaró mujer soltera a principios de este mes. Alrededor de una semana después, a través de una serie de fotografías, la empresaria finalmente confirmó su rumorado romance con Davidson.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Kanye West se queda sin Instagram!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.